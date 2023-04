Parc Oméga

Huit nouveaux pods (mini-maisons en pleine nature) s’ajoutent dans le village du Parc Oméga à l’hébergement des loups. L’admission au parc à prix réduit est disponible lorsqu’on loue un hébergement au Parc Oméga tout comme l’accès spécial à la passerelle des loups et des ours et un accès à une aire de jeux. Munis d’un lit queen ainsi qu’un lit double en mezzanine pour enfants, les Pods sont parfaits pour les familles avides d’aventures.

Kenauk Nature

On est habitué d’entendre parler des chalets luxueux. Toutefois, Kenauk offre aussi des hébergements prêts à campeur. On parle ici de tentes- yourte qui peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes. Trois nouvelles s’ajoutent cet été. Elles sont pourvues de toilettes sèches et de réservoirs d’eau. Les activités nautiques sont incluses. Kenauk loue 22 chalets de luxe divisés en trois séries de chalets : série héritage, série classique et série deluxe qui peuvent héberger de 2 à 19 personnes. Pêche, escalade, ski de fond, lancer de la hache sont des activités offertes sur le site.