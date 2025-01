Explorez la région en motoneige ou en quad cet hiver !

La motoneige : entre montagnes et forêts

Club de Motoneiges Les Maraudeurs Inc. (Club 13-760)

Le Club Les Maraudeurs vous propose 150 km de sentiers serpentant à travers les forêts et collines de Duhamel, Lac-des-Plages et La Minerve. Imaginez-vous glissant sur des pistes immaculées, entouré de forêts enneigées où la faune est omniprésente, comme le cerf de Virginie. Loin de l’agitation urbaine, vous profiterez de services complets dans les municipalités environnantes pour rendre votre expérience de motoneige encore plus agréable.

Association des Motoneigistes de la Vallée de la Nation Inc.

Depuis 1975, cette association entretient 130 km de sentiers reliant Plaisance, Montebello et Duhamel jusqu’à la Réserve faunique de Papineau-Labelle. Pour les motoneigistes en provenance de l’Ontario, c’est l’entrée idéale grâce au sentier traversant la rivière des Outaouais à Montebello. Ces sentiers, bien entretenus, offrent un point d’accès clé pour les visiteurs de la région.

Club Les Voyageurs des Collines et Ravins

Avec ses 155 km de sentiers impeccablement entretenus, le Club Les Voyageurs des Collines et Ravins vous invite à découvrir la beauté hivernale de la région. Le clubhouse, situé au nord du Lac La Blanche, est un arrêt idéal pour se réchauffer et reprendre des forces. Profitez d’une collation, d’une boisson chaude et faites le plein d’essence avant de repartir à l’aventure.

Association des motoneigistes de l’Outaouais (794-13)

L’Association des motoneigistes de l’Outaouais propose un réseau de 195 km de sentiers balisés s’étendant de Gatineau jusqu’à Val-des-Bois. Ces sentiers traversent des paysages variés en passant par Denholm, Bowman, Notre-Dame-de-la-Salette et Val-des-Monts. Que vous soyez amateur de grands espaces ou en quête d’aventure, ces sentiers vous offrent une expérience de motoneige inoubliable au cœur de l’Outaouais.

Vous n’avez pas de motoneige? Pas de souci!

Louez-en une chez Final Auto à Papineauville ou partez en excursion guidée depuis l’Auberge et Club de Golf Héritage ou l’Auberge Couleurs de France, qui proposent des forfaits motoneige et hébergement adaptés à vos besoins.