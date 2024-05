Festival Twist

Un éventail d’artistes et d’artisans textiles

Le Festival de la fibre Twist réunit une sélection exceptionnelle d’artistes et d’artisans textiles, chacun apportant son talent unique et sa vision créative. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir une diversité d’œuvres et de produits allant des fils teints à la main aux créations tissées, tricotées et crochetées, en passant par des pièces de feutre et des accessoires en fibre naturelle. Ces exposants viennent de partout, représentant une variété de traditions et de techniques textiles. Leur présence au festival offre une opportunité précieuse d’apprécier l’excellence artisanale, d’acheter des articles uniques et de s’inspirer de leur créativité.