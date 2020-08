Découvrir les saveurs en Petite Nation

L’engouement pour les produits locaux n’a jamais été aussi fort que cette année, et c’est tant mieux!

À mesure que l’été avance, les récoltes se multiplient et, avec elles, l’abondance de produits du terroir. C’est le moment idéal pour découvrir la région autrement, en savourant ses produits locaux, en découvrant ses fermes, boutiques du terroir et autres sources de délices gourmands. Avec 52 arrêts possibles proposés par la Promenade Gourmande en Petite Nation, de Val-des-Bois à Boileau, en passant par Montebello, il est certain que vous trouverez la sortie qui saura charmer vos papilles!

Partez à la rencontre des producteurs et productrices

Malgré les diverses consignes sanitaires, il est tout à fait possible de visiter plusieurs entreprises. Que ce soit pour s’approvisionner en vue d’un pique-nique ou d’un barbecue, ou pour faire une activité de découverte en famille, il y en a pour tous les goûts en Petite Nation! Que vous cherchiez des fruits et légumes, des fromages locaux, de la viande, des produits transformés ou même des fleurs coupées, il y a un kiosque à la ferme qui saura répondre à vos besoins! Vous pouvez trouver la liste complète sur le site touristique Petite Nation https://www.petitenationoutaouais.com/. Vérifiez bien les jours et heures d’ouvertures avant de vous présenter directement à la ferme!

Si vous voulez rencontrer plusieurs productrices et producteurs à la fois, la visite d’un marché public est une option intéressante. Les samedis de 9 h à 14 h, jusqu’à la mi-octobre, la Coopérative Place du Marché à Ripon vous en fera découvrir plus d’une dizaine. Les dimanches de 11 h à 15 h, c’est le tout nouveau marché public de Papineauville au parc Henri-Bourassa qui vous permettra de faire de belles découvertes et le plein de produits locaux.

Essayez l’autocueillette

L’autocueillette ne se limite pas aux pommes! Raisins, citrouilles, poires, prunes et petits fruits sont disponibles à plusieurs endroits sur le territoire selon la saison. Osez essayer l’autocueillette de raisins de table chez Grappes et Délices https://www.grappesetdelices.ca/ ou encore de citrouilles à la ferme St-Lap https://www.facebook.com/fermestlap ou au Verger Croque Pomme, où vous trouverez en plus : pommes, prunes, courges, et framboises selon la saison http://vergercroquepomme.com/. Pour la cueillette de petits fruits, on peut se rendre au Domaine du Mont-Vézeau (fraises et framboises) http://www.domainemont-vezeau.com/fr/, à la ferme Les Fruits de la Terre (framboises et bleuets) http://lesfruitsdelaterre.ca/2018/, ou à la Bleuetière et ranch KDJD (bleuets) https://bleuetiere-ranch-kdjd.business.site/. Et pour les pommes, le verger Wilmont https://vergerwilmont.com/ et le verger Bonsecours https://www.facebook.com/vergerbonsecours/ pourront vous accueillir. N’oubliez pas de vérifier la disponibilité des fruits avant de vous présenter sur place!

La présente chronique n’offre qu’un bref aperçu de la variété de plaisirs gourmands disponible sur notre territoire. Pour en découvrir plus et pour toutes les adresses des entreprises citées, explorez la Promenade Gourmande sur https://www.petitenationoutaouais.com/ !

Andréane Sabourin, Agente de développement rural, volet Agricole, MRC de Papineau