Le Brasse-Camarade, le dépanneur avec supplément d’âme

« C’est sûr qu’on sort de l’ordinaire. Les gens entrent ici pour la première fois et se disent : ‘’ben voyons, vous n’êtes pas un vrai dépanneur!’’ C’est vrai, on est encore mieux qu’un vrai dépanneur! C’est comme ça qu’on se démarque, » explique Véronique, co-propriétaire du Brasse-Camarade. Son conjoint Frédéric abonde. L’établissement est rapidement devenu un incontournable en Petite Nation, et ce, en six ans.