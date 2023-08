View this email in your browser INFOLETTRE – LE DIABLE À CINQ Les ambassadeurs de Petite Nation Le jour de la Fête du Québec, la MRC Papineau a annoncé que les membres du groupe Le Diable à Cinq seront officiellement les ambassadeurs de Petite Nation à travers le Québec et le monde, à compter du 24 juin 2023!