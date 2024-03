Club de golf Thurso

Le Club de Golf de Thurso offre un parcours remarquable sur lequel vous rencontrerez plusieurs défis à relever durant votre partie. Établi en 1963, le club est dirigé par un conseil d’administration dynamique. Il est réputé pour son ambiance conviviale et son personnel chaleureux. Grâce à un surintendant en poste depuis 25 ans et à aux préposés au terrain cumulant plus de 45 ans d’expérience, le club de golf de Thurso jouit de la réputation d’avoir les plus beaux ‘verts’ de la région selon leur clientèle.