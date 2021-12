De nouveaux outils promotionnels pour une saison touristique hivernale achalandée

Des nouveautés touristiques en Petite Nation

Parmi les nouveautés en Petite Nation, on retrouve une programmation de spectacles à l’auditorium de l’école secondaire présentée par les Productions Les Deux Vallées.

Infos : https://lepointdevente.com/lesproductionsles2vallees

Le Marché de Noël de Montebello : du 3 au 5 décembre et du 10 au 12 décembre, le terrain de l’église Notre-Dame-de-Bonsecours de Montebello sera orné de kiosques accueillant des producteurs locaux et des artisans. Des spectacles sont aussi à l’horaire. Le 3 décembre, la Tuque Bleue montera sur la scène. Le 4 décembre, des conférences de Noël sont prévues et le 12 décembre, le Diable à cinq fera vibrer la place.

Infos : https://www.noelmontebello.ca/

La Maison Favier à Namur est maintenant devenue Le Salon des Inconnus. Il s’agit d’un centre d’hébergement touristique (auberge) et un Salon d’artistes (centre de recherche en arts performatifs et émergents) qui offrent hébergement, activités et installations autant aux touristes qu’aux artistes en résidence.

Infos : https://www.lesalondesinconnus.com/

Le Fairmont Le Château Montebello propose le forfait Plaisir d’hiver. La cabane en bois rond du Fairmont Le Château Montebello est aux mieux pendant la saison hivernale offrant une vraie ambiance après-ski. Avec 300 acres de forêt environnante à découvrir, profitez des grands espaces comme seuls les Canadiens savent faire : en jouant dans la neige! Ski de fond, raquette, patin, notre paradis hivernal est le vôtre l’instant d’un séjour! Après une journée active, rendez-vous dans notre grand hall pour vous réchauffer près de notre foyer. Le forfait Plaisirs d’hiver comprend l’hébergement, le petit-déjeuner et les frais d’expérience en villégiature quotidiens, et jusqu’à 60 $ en crédit activité.

Infos : https://www.fairmont.fr/montebello/offers/winter-fun/

Toujours à Montebello, le Centre de vélo de Montagne offrira la location de vélos pour pratiquer dans les 20 km de sentiers damés. Il sera possible d’acheter un droit d’accès régulier ou une passe-saison. Les sentiers pourront être partagés avec les raquettes.

Infos : https://montebellovelo.com/

De son côté, le Parc des Montagnes Noires de Ripon offrira de la descente sur tubes illuminée ainsi que trois nouveaux refuges en location. Cet attrait misant sur le plein air aura également un site web et une plate-forme numérique d’ici janvier pour effectuer les transactions en ligne.

Infos : https://ripon.ca/montagnes-noires/

L’Auberge et Club de golf Héritage aménagera de nouveaux sentiers destinés seulement à la raquette. Cet hiver, les sentiers de ski de fond seront également améliorés et l’Auberge deviendra partenaire de Ski la Seigneurie. Ce programme permet à des gens de certaines municipalités partenaires de pratiquer ce sport gratuitement. La patinoire sur l’étang sera toujours accessible. De plus, les sentiers de motoneiges et VTT provinciaux se rendent directement à l’Auberge. Des forfaits de motoneige guidés dans les sentiers privés seront également offerts. Autres bonnes nouvelles : le brunch sera de retour le dimanche matin et des soirées chansonniers seront organisées.

Infos : https://golfheritage.com/fr/

Cet attrait tout comme plusieurs autres sites offrent du prêt d’équipements. Il s’agit d’une belle façon de profiter des joies de l’hiver. Découvrez sur le site web www.petitenationoutaouais.com tous les lieux où l’on peut profiter pleinement de la neige.

Pour conclure, il est impossible de passer sous silence le Marathon canadien de ski qui a confirmé son retour les 5 et 6 février. Les inscriptions commenceront en décembre.Infos : https://skimarathon.ca/fr/home-fr/

