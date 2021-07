À l’aube de son trentième été, le Parc Oméga rouvre son sentier pédestre nocturne pour une troisième édition

Montebello, le 30 juin 2020 – Le Parc Oméga est fier de lancer la troisième édition du parcours

pédestre nocturne, Oméga La Nuit, un réel succès lors de la dernière saison ! Cette activité,

disponible dès maintenant, propose aux visiteurs une expérience féérique en sons et en lumières

qui leur fera découvrir toute la beauté de la nature dans une version nocturne. Une expérience

originale qui se différencie des autres parcours de nuit par la mise en valeur de la nature, de la

culture ainsi que de l’histoire du Canada et du Québec.

À travers un sentier pédestre de 1,5 km, les visiteurs traverseront différents univers enchanteurs

qui émerveilleront tous leurs sens. Durant ce parcours, ils découvriront plusieurs tableaux

thématiques mettant en valeur la faune et flore : la clairière enchantée, un face à face avec le roi

de la forêt, la Voie lactée, la diffusion d’un combat de cerfs et cette année connait plus d’une

amélioration non seulement la possibilité d’interagir avec le décor. L’aventure se poursuivra

toujours jusqu’à l’observatoire des loups pour y admirer une meute de loups gris sous une pleine

lune.

Bien que notre région en Petite Nation soit en zone verte depuis le lundi 27 Juin 2021. La

sécurité et la quiétude d’esprits des visiteurs s’inscrivent au cœur des priorités de l’équipe du Parc

Oméga. Pour que l’expérience d’Oméga La Nuit demeure aussi fascinante que sécuritaire

l’application rigoureuse des mesures prescrites par la santé publique sera respectée.

Oméga La Nuit invite petits et grands à vivre une expérience unique et sécuritaire au cœur de la

région de l’Outaouais !

Oméga La Nuit se tiendra à la tombée de la nuit, et ce, quelques soirs semaine. Par souci de

sécurité sanitaire, les réservations et les paiements se feront exclusivement en ligne, et les plages

horaires de départ seront contrôlées et limitées. Pour consulter le calendrier de l’événement,

veuillez consulter le https://www.parcomega.ca/omega-la-nuit/. Nous prions les visiteurs de

respecter l’ensemble des mesures de sécurité sanitaire prescrites par la santé publique. Par

ailleurs, l’étendue du sentier pédestre permet aux visiteurs de respecter naturellement la

distanciation sociale.

À propos du Parc Oméga

Depuis 1991, le Parc Oméga, situé en Outaouais, propose une formule unique au Québec qui

permet à ses visiteurs de découvrir de nombreuses espèces d’animaux sauvages vivants dans leur

habitat naturel, et ce, au fil des saisons. En plus de son parcours safari d’une quinzaine de

kilomètres, le parc offre plusieurs activités, des sentiers pédestres et des hébergements insolites

pour dormir auprès des loups. Une visite au parc, c’est une immersion au cœur de la nature, de

la culture et de l’histoire du Québec.

Pour plus d’informations sur le parc animalier et ses hébergements, visitez le

http://parcomega.ca/

Contact Média

Laure Poiret

Responsable des communications

(819) 423 5487, poste 209

lpoiret@parcomega.ca