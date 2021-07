Le Groupe de musique traditionnelle originaire de Ripon Le Diable à cinq lance son vidéoclic Ma mie en rêve

Ripon, 6 juillet 2021 – Le groupe de musique traditionnelle Le Diable à Cinq lance son tout nouveau vidéoclip en dessins animés sur sa chanson Ma mie en rêve figurant sur son dernier album : Debout !

C’est fraîchement sorti de la soirée des JUNOS 2021 que Le Diable à Cinq enchaine avec son tout nouveau vidéoclip : Ma mie en rêve. La réalisation est signée Gabriel Potvin-Caissy (Filpo, Jérôme 50), qui nous plonge dans un univers animé à l’esthétisme envoûtant. C’est entouré d’Alexandre Richard à la caméra/photographie et de Romain Boudreault-Rousse, Ophélie Lavoie et Antoine Boily en tant qu’acteurs que ce dernier a su réaliser un clip unique en son genre dans le

domaine de la musique traditionnelle.

Près de 3000 dessins été faits par Potvin-Caissy et son équipe de quatre graphistes afin d’y parvenir. Les scènes ont été préalablement tournées dans la Petite-Nation et dans la Ville de Québec.

Le vidéoclip sera lancé sur la page Facebook de Le Diable à Cinq le vendredi le 9 juillet à 17h. Les membres du groupe offriront ensuite un live à 18h afin de présenter le vidéoclip à leur public.

« Ce fut un réel plaisir pour nous de travailler avec cette équipe. Le clip raconte beaucoup plus qu’une simple histoire ancienne tirée de notre folklore. C’est ce genre de projet qui nous permet de faire le pont entre le passé et le présent et de montrer au monde que la musique traditionnelle est intemporelle. » Lance Samuel Sabourin (banjo, violon, mandoline, voix).

Le Diable à Cinq sera sur la route du Québec cet été, avec une tournée qui débute le 23 juillet prochain au festival Mémoire et Racines. Le quintet passera ensuite par Chibougameau, Tadoussac, Sainte-Anne des monts et St-Hyacinthe.

Le groupe sera du côté de la salle Odyssée le 27 août prochain, après un passage au Festival International de la chanson de Granby en vitrine officielle.

Le Diable à Cinq est un band de folklore natif de Ripon, en Outaouais, formé de cinq multi-instrumentistes, Éloi Gagnon-Sabourin (piano, voix), André-Michel Dambremont (guitare, voix), Félix Sabourin (Accordéons, podorythmie, voix), Rémi Pagé (violon, voix) et Samuel Sabourin (banjo ténor, violon, voix). Affichant un dynamisme et une présence de scène explosive, les cinq diables mettent de l’avant une musique énergique, chaleureuse et résolument rassembleuse.

Fervent défenseur de la langue française et de la culture québécoise, le groupe se donne la mission de faire revivre les bons vieux partys de cuisine dans lesquels ils ont été élevés.

Fort de 4 nominations (ADISQ, Prix de la musique folk canadienne, GAMIQ, JUNOS), Debout ! (2019) est le second album du groupe, et ne laisse qu’une option lors de l’écoute : se lever. Avec Debout !, les cinq diables ouvrent toutes grandes les portes de leur univers, un univers festif, rassembleur et dynamique.

Facebook: @lediableacinq

Site Web: https://lediableacinq.com/

Contact :

Samuel Sabourin | 450-806-8172 |media@lediableacinq.com