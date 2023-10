La réserve écologique de la Forêt-la-Blanche fête ses 20 ans

Cette année marque le 20e anniversaire de la constitution officielle de la réserve écologique de la Forêt-la-Blanche.

Cette réserve écologique est particulièrement significative puisqu’elle est le résultat d’un important mouvement citoyen qui s’est élevé pour la protection d’un des derniers exemples représentatifs de forêt ancienne du sud-ouest du

Québec. On y retrouve de nombreux arbres âgés d’au-delà de 400 ans et plantes désignées ou susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. De plus, cette réserve écologique est l’une des rares accessibles au grand public, grâce au travail bénévole des Amis de la Forêt-la-Blanche.

Afin de souligner cet important anniversaire, les Amis de la Forêt-la-Blanche organise une journée portes ouvertes le samedi 14 octobre 2023. Le public est invité à venir accéder aux sentiers gratuitement entre 10h et 16h. Au menu lors de cette journée spéciale :

Un BBQ payant (argent comptant uniquement) de 11h à 13h30

Des jeux d’observation en forêt

Des prix de présence

En cas de pluie, l’événement sera remis au dimanche 15

octobre 2023. Surveillez la page Facebook afin de confirmer.