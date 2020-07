Chronique culturelle estivale MRC de Papineau

Marie-France Bertrand –

Suggestions de promenades pour vacanciers en quête de beauté

En Petite Nation, au cœur des villages et par les chemins de travers, mille et un attraits et paysages sont prêts à vous surprendre et à vous éblouir. Cet été, même si les consignes de distanciation physique sont toujours de mise, parcourir la région et faire le plein de souvenirs, au sens propre et figuré, sont des activités qui s’offrent à vous. Les promenades en famille, en amoureux ou entre amis promettent d’être riches en émotions, en découvertes et en partage de moments inoubliables.

Le calendrier des festivals, remarquablement riche et diversifié en Petite Nation, sera évidemment moins rempli cette année. Il faut toutefois être aux aguets et surveiller les réseaux sociaux! Les artistes et artisans du milieu culturel sont des personnes créatives qui font preuve d’une capacité d’adaptation hors du commun. Des spectacles et des activités respectant les consignes sanitaires pourront être proposés à quelques semaines, voire quelques jours d’avis.

Cette chronique ne présente qu’un échantillon de ce qui pourra s’inscrire à votre programme d’activités culturelles. Pour un aperçu plus complet, consultez la toute nouvelle carte touristique « En Petite Nation – Revenez sur Terre » et le site Internet : https://www.petitenationoutaouais.com/

Retrouvez l’intégralité de ce texte en vous rendant au www.journalles2vallees.ca