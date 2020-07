La nature reprend ses droits au parc national de Plaisance

Claudia Blais-Thompson –

Pendant près de deux mois, la présence humaine a baissé brutalement au parc national de Plaisance. Avec le confinement, les animaux sauvages ont repris possession de la nature.

Une femelle pluvier kildir a fait son nid dans le stationnement de l’aire de pique-nique Desjardins avant la réouverture du parc national de Plaisance. L’un des petits oiseaux migrateurs, protégé en vertu de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, a pondu quatre œufs. Dès l’ouverture du parc, les responsables ont créé un espace protégé afin que la femelle puisse couver ses œufs.

« Les quelques fois où on est allé dans le parc durant la fermeture, on voyait vraiment beaucoup d’oiseaux et des espèces qu’on sait qu’elles sont dans le parc, mais qu’on voit beaucoup moins », raconte la directrice, Isabelle Croteau.

