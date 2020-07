Des bières locales pour l’été

Claudia Blais-Thompson –

Il fait chaud et beau. Le besoin de se rafraichir et de se désaltérer est grand durant la belle saison. Le copropriétaire du dépanneur spécialisé en bières de microbrasserie Le Brasse-Camarade, Frédéric Joly, présente trois projets où la bière locale est mise en valeur.

Une collaboration entre Le Brasse-Camarade, Les Brasseurs de Montebello, le Comité du Musée des Pionniers, la Société historique de Saint-André-Avellin, la municipalité de Saint-André-Avellin et le bédéiste, Christian Quesnel, permettra de reconstruire l’Ange de la Rivière. Cette bière blanche avec un léger goût d’agrumes devrait être disponible à la mi-juillet. Une partie des profits de la vente de la bière serviront à la restauration de cet ange qui veillait sur Saint-André-Avellin depuis presque 100 ans.

« L’œuvre originale était faite en bois. Avec le temps et les inondations, ça pourrit. Elle est présentement au Musée des Pionniers. On veut en faire une reproduction durable et la ramener au même endroit sur la rivière », indique M. Joly.

