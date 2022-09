Rumeurs dans la nuit : une visite guidée nocturne du manoir seigneurial de Louis-Joseph Papineau

Rumeurs dans la nuit

Une fin de semaine toute spéciale se prépare au domaine seigneurial de Louis-Joseph Papineau !

Les 2, 3 et 4 septembre, le manoir ouvre ses portes et se dévoilera aux visiteurs sous un tout nouveau regard…de soir.

Rumeurs dans la nuit plongera les participants dans une visite nocturne animée riche en secrets bourgeois et en histoires.

L’expérience débutera par la traversée de l’allée seigneuriale à la lanterne.

La visite du somptueux bel étage du manoir portera sur la vie et les secrets de la famille Papineau.

Les participants déambuleront dans une atmosphère intime et intrigante, au décor feutré où coutumes, rumeurs et codes sociaux de l’époque leur seront dévoilés.

Informations :

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 septembre. Visite offerte beau temps, mauvais temps

Durée : 90 minutes (incluant l’aller-retour de l’allée seigneuriale).

3 départs chaque soir. 19 h 30; 20 h 30; 21 h 30

Places limitées

Les visites sont offertes en français

Tarifs (incluant les frais d’entrée au manoir et l’animation spéciale)

12,75$ par adulte | 11,25$ par ainé | 4,25$ par jeune (frais d’animation seulement, car l’entrée est gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins)

Réservations obligatoires par courriel au papineau@pc.gc.ca ou par téléphone au 819 423-6965

Plus d’information sur le site web au https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/manoirpapineau/activ/calendrier-calendar

Le lieu historique national du Manoir-Papineau participera aussi aux Journées de la culture le 1er et le 2 octobre. Entrée gratuite pour l’occasion. Restez informé en visitant le site web https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/manoirpapineau/activ/calendrier-calendar