Un nouveau terrain de mini-golf à Lac-Simon

Claudia Blais-Thompson

Les premières parties de mini-golf ont été jouées la fin de semaine dernière au parc récréatif de Lac-Simon situé au 915, chemin Tour-du-Lac.

Les intéressés peuvent débourser la modique somme de 2 $ pour tenter de faire entrer la balle dans les trous. « Le coût sert à la location de la balle et des bâtons. Il faut tout nettoyer par la suite », précise le maire, Jean-Paul Descoeurs.

Selon ce dernier, cette nouvelle attraction, qui sera ouverte tous les jours, va attirer de nombreux citoyens et touristes de la région. « Je pense qu’il y aura un achalandage tous les jours », espère le premier magistrat.

L’administration municipale a acquis ce terrain en 2018 dans le but d’y aménager un vaste terrain de jeu et de remettre au goût du jour les terrains de tennis, de pickleball, de pétanque et le mini-golf de 18 trous. Ces loisirs s’ajouteront éventuellement à l’offre récréative et sportive de la municipalité.

Retrouvez l’intégralité de ce texte en vous rendant au www.journalles2vallees.cs