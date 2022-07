Des autocollants pour promouvoir les attraits touristiques en Petite Nation

Papineauville, le 12 juillet 2022 – La saison touristique bat son plein en Petite Nation. Il suffit de sillonner les différents villages de la région pour constater que les visiteurs sont bien présents sur le territoire.

Afin de bien les guider et de leur faire découvrir en Petite Nation, des autocollants seront installés prochainement un peu partout dans les restaurants, les attraits touristiques et les stations-service.

Le code QR qu’on retrouve sur les autocollants réfère directement au site web petitenationoutaouais.com. Ainsi, les visiteurs, citoyens et touristes pourront découvrir facilement ce site qui regroupe les différents attraits touristiques en cinq promenades. On y retrouve aussi les restaurants et les hébergements ainsi que les différentes nouvelles touristiques et les outils comme la carte promotionnelle en Petite Nation et le napperon des événements.

Les entreprises touristiques sont invitées à se procurer ces autocollants afin de les mettre en évidence dans leur commerce. Pour ce faire, elles doivent communiquer avec l’agente de développement rural – volet tourisme, Jessy Laflamme, à j.laflamme@mrc-papineau.com.

L’objectif de cette campagne est certes de promouvoir les attraits en Petite Nation autant aux touristes qu’aux citoyens, mais également de faire sentir aux visiteurs qu’ils sont des invités d’honneur sur notre territoire. Il s’agit d’une façon simple et efficace de les orienter aux bons endroits et d’espérer qu’ils prolongent leur séjour en Petite Nation.

-30-

Source et information :

Jessy Laflamme

Agente de développement rural -volet tourisme 819 427-6243, poste 1410

j.laflamme@mrc-papineau.com