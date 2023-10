Sept nouvelles œuvres d’art public sont dévoilées Le Symposium d’art in situ Imaginer, semer, récolter : un bilan réjouissant Le dimanche 17 septembre, sous un soleil radieux, près de 150 personnes, de tous âges, se sont rassemblées pour assister au dévoilement des œuvres. Chacun des artistes a pu présenter sa démarche artistique et sa vision du thème au public. Cette dernière journée du symposium est toujours riche en émotions. Pour les artistes et l’équipe de réalisation, c’est l’occasion de célébrer de nouvelles amitiés, de témoigner de son expérience du Symposium au public et de souligner l’apport essentiel des partenaires financiers. Toutes les œuvres sont implantées au cœur du village de Papineauville. Devant l’église Sainte-Angélique, on pourra admirer : Ce que l’on sème, de Laurence Petit, Semence, de Jonathan Bouchard (Jobi) et La dame aux oiseaux, de Martine-Carole Gagnon. Au parc Henri-Bourassa, on contemplera la machine Spirale matic, de Michael Kinghorn; La tête en gigue , de Denis Charrette et Correspondance, la sculpture anamorphique d’Éric Lapointe. Finalement, sur la place Bonhomme, on découvrira les Confettis de joie, d’Hélène Béland-Robert. Le Symposium s’est formidablement bien déroulé : entre les artistes, la chimie était bonne, naturellement, ils ont collaboré, se sont entraidés; le régisseur, l’équipe municipale et les co-commissaires ont éprouvé beaucoup de plaisir tout au long de la préparation du projet et durant toute la semaine d’édification des œuvres. Les sept nouvelles œuvres d’art public léguées à la municipalité de Papineauville enrichissent désormais le parcours d’art public que développe le Centre d’action culturelle en Petite Nation depuis 2013, grâce à la collaboration des municipalités hôtes, à la générosité des artistes et à l’appui de la MRC de Papineau, entre autres. L’art et les artistes enrichissent nos milieux de vie et contribuent à l’attractivité de notre territoire. Le Centre est fier de rendre l’art accessible en milieu rural et de faire rayonner le travail d’artistes professionnels de la région et du Québec. L’édition 2025 du Symposium est sur la planche à dessin. Est-ce que ce sera le tour de votre municipalité ? À suivre… En attendant, pourquoi ne pas profiter de l’automne pour découvrir ou redécouvrir les œuvres implantées à Namur, Duhamel, Plaisance, Val-des-Bois, Thurso, et Papineauville?