Nouveaux hébergements

Un ingénieux croisement entre le chalet et la tente, le prêt-à-camper Étoile fait son entrée au parc national de Plaisance. 10 unités situées dans le secteur des Rives- offrant une vue sur la Baie de la Pentecôte- pourront être essayées dès juin 2024. Pouvant accueillir 6 personnes, il s’agit d’une version revisitée du prêt-à-camper traditionnel où confort et grand espace sont assurés pour la famille et les amis.

Festivités ornithologiques à mettre à l’agenda

Cette aire protégée de 28 km2 est sans contredit un des hauts-lieux pour l’observation d’oiseaux au Québec. À preuve, plus de 100 espèces peuvent être aperçues ou entendues en une seule journée lors de la période migratoire. Ainsi, pour mettre sous les projecteurs la diversité de cette faune ailée, nous donnons rendez-vous aux petits et grands curieux à des ateliers ornithologiques le 24 et 25 mai prochain. Avec la collaboration du Club des

ornithologues de l’Outaouais et Les Amis du parc, blitz ornithologique, randonnées guidées par des ornithologues chevronnés, conférences-causeries et atelier de chants d’oiseaux avec la chanteuse d’opéra Frédérique Drolet feront partie de la programmation.