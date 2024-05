Le Gala Culture Papineau

Une célébration de l’excellence culturelle

La remise de ces prix honorifiques est bien plus qu’une simple reconnaissance; c’est une célébration de l’engagement, du talent et de la passion des artistes de Papineau. Chaque lauréat, par son dévouement et sa créativité, enrichit notre communauté et contribue à faire de Papineau un foyer culturel dynamique et inspirant.

Un spectacle inoubliable

La soirée se poursuivra avec un spectacle exceptionnel par Natalie Choquette et Florence K. Natalie Choquette, soprano multilingue, combine humour et opéra, incarnant des divas comiques. Florence K, auteure-compositrice-interprète et pianiste, propose un univers musical riche et varié, influencé par des styles du monde entier.