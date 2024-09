Montebello le 5 septembre 2024 – Le Centre d’exposition Napoléon-Bourassa est fier d’annoncer l’ouverture de l’exposition What is Your Story ?, de l’artiste ottavienne Loretta Bonet. Cette exposition exceptionnelle, qui met en lumière la technique innovante du verre fusion, sera présentée du 14 septembre au 3 novembre 2024.

Dans What is Your Story ?, Loretta Bonet transforme le verre en sculptures et objets saisissants qui vont au-delà de la simple contemplation. Chaque œuvre est conçue pour provoquer une interaction significative avec le public, invitant les visiteurs à explorer et à partager leurs propres réflexions.

L’exposition se distingue par son approche participative : certaines œuvres sont accompagnées d’une question ouverte destinée à inciter l’observateur à réfléchir et à répondre. Les réponses peuvent être fournies mentalement, écrites directement sur un papier ou même partagées avec d’autres visiteurs. Cette dynamique encourage un échange d’idées et d’émotions, rendant chaque visite unique et personnelle.

Loretta Bonet espère que cette approche immersive permettra aux visiteurs de vivre une expérience enrichissante et interactive, où leurs réactions et leurs interprétations deviennent une partie intégrante de l’œuvre. L’exposition vise à créer une plateforme où les histoires et les perspectives individuelles se rencontrent, offrant une vision collective et évolutive de l’art.

Le vernissage aura lieu le 14 septembre de 14 h à 16 h, en présence de Loretta Bonet, qui s’adressera aux visiteurs à 14 h 30.