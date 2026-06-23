Mise à jour 2026-02-26
Les salles de spectacles
La Coopérative Place du Marché
Musique et convivialité à Ripon
La Coop Place du marché ne se contente pas d’offrir des produits locaux. C’est aussi un lieu de rassemblement et de festivités, en particulier grâce aux Vendredis du marché. Chaque vendredi à 18h30, un concert est présenté, avec une diversité de styles musicaux pour plaire à tous. C’est l’occasion idéale de se retrouver entre amis, de savourer un repas au bistro du marché et de profiter de la musique en direct. À l’occasion, des spectacles sont également organisés les samedis, enrichissant encore plus la programmation. En somme, le marché de Ripon est un lieu incontournable pour les amateurs de bonne musique et d’ambiance chaleureuse.
Le Bankeur à Montebello
Une programmation qui brasse la culture
En 2026, Le Bankeur fait rimer micro brasserie et scène vivante, avec une programmation qui plaira autant aux amateurs d’hommages qu’aux fans de rock. De janvier à mai, la salle accueille des soirées énergiques et rassembleuses, avec SUBSUN, Lashout et Discount Chicken, un hommage à Joe Dassin, la tournée Viscérale pour les 40 ans de BARF, Madame Menthol, un hommage à Metallica, puis Les Chiens de Ruelles. Dans une ambiance intime, moderne et chaleureuse, on vient savourer une bière inspirée de la Seigneurie de la Petite-Nation des Brasseurs de Montebello et assister à un spectacle.
- Alex & Clétus – 26 juin 2026
- Missing Freds – 4 juillet 2026
- Les années FERLAND – 31 juillet 2026
- DEKORA – Hommage TRIPLE – 8 août 2026
- One Night Stand – 15 août 2026
- Entre 2 Cordes – 22 août 2026
- Sweet Revenge – Hommage à System of a Down – 12 septembre 2026
- ARKANSAS – 17 octobre 2026
La Salle Desjardins de la Petite-Nation
Une programmation à savourer en toute intimité
Située dans l’auditorium de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau à Papineauville, la Salle Desjardins de la Petite-Nation est un incontournable pour vivre la culture en Petite Nation. Avec ses 357 sièges, elle offre une proximité rare avec les artistes, dans une ambiance chaleureuse et rassembleuse. En 2026, Les Productions Les 2 Vallées y présentent une programmation variée, idéale pour les amateurs d’humour, de musique et de découvertes. Avant le spectacle, le Bistro-Bar vous accueille pour prendre un verre et profiter du moment. La salle est aussi le rendez-vous de Cinémaboule, le ciné-club qui propose un film tous les deux jeudis à 19 h.
- Mario Jean – 11 septembre 2026
- Chantal Lamarre, Steppettes et cornemuses – 12 septembre 2026
- Marie-Chantal Toupin – 18 septembre 2026
- Réal Béland, Comme chez nous – 19 septembre 2026
- Souldia, Nouvelle vie, supplémentaire – 26 septembre 2026
- Louis-José Houde – 3 octobre 2026
- P-A Méthot, En rodage – 9 octobre 2026
- Guy Nantel, En rodage – 17 octobre 2026
- Guillaume Pineault, En rodage – 24 octobre 2026
- José Gaudet, Y’était temps! – 7 novembre 2026
- Alexandre Barrette, Ouvert – 12 décembre 2026
- Francis Degranpré, Si j’avais su – 23 janvier 2027
- Virginie Fortin, Destin fatal mystère total, 13 février 2027
- Alain Choquette, Entre histoires et illusions – 20 mars 2027
- Lendemain de veille, On ‘en vient – 3 avril 2027
- Billy Tellier, Kicker La Ruche – 10 avril 2027
- Arnaud Soly, Bon jus – 15 avril 2027
- Dave Morissette – En rodage – 16 avril 2027
Le St-André
Une programmatio qui fait vibrer
Le St-André, à Saint-André-Avellin, dévoile sa programmation 2026 en collaboration avec Legros Production. Attendez-vous à des artistes en prestation live, des soirées vibrantes et une ambiance où la musique est à son meilleur. L’endroit se distingue par sa formule unique, le charme chaleureux d’un pub animé, combiné à l’atmosphère intime d’une salle de spectacle. Parfait pour une sortie entre amis ou une escapade en Petite Nation, d’autant plus qu’on y retrouve aussi l’Auberge Petite-Nation (Enr. 223065) pour prolonger la soirée en tout confort.
- AC/DC (Hommage) – 19 septembre
- Rick Duff – 26 septembre
- Tragically Hip (Hommage) – 3 octobre
- One Love Project (Hommage à Bob Marley) – 17 octobre
- Ozzy (Hommage) – 31 octobre
- Pink Trouble (Hommage à Pink) – 7 novembre
- Statzz – 21 novembre
- Pink Floyd (Hommage) – 28 novembre
- Bernard Adamus – 5 décembre
Ripunk
Une scène alternative à découvrir
Dans l’effervescence culturelle, Ripunk apporte une touche résolument alternative à la scène locale. Porté par un collectif passionné, l’organisme met en valeur la musique alternative et l’art émergent dans une ambiance conviviale. Entre spectacles, poésie et produits locaux, Ripunk célèbre la créativité, la solidarité et l’esprit indépendant au cœur du village de Ripon.
- Alex Paquette et les insulaires et Josh & The et Josh and the dirty Rags – 25 juillet 2026
- Dekora + Lashout – 24 octobre
Café des orties
D’autres lieux pour profiter de la musique
En plus d’une grande salle, plusieurs petits bars, cafés et restaurants de la région proposent des concerts et spectacles régulièrement dans des ambiances plus intimistes. Par exemple, le Café Bistro Léo à Thurso propose des soirées chansonniers tous les vendredis à 18h. Le Bar La Baie Noire à Plaisance propose une atmosphère country, tandis que le Bar Chez Mo à Papineauville ravira les fans de rock. Pour une ambiance plus alternative, direction le Café des orties, parfait pour une soirée détendue.
Vous pouvez donc constater que les spectacles font partie de l’ADN en Petite Nation. L’humour et la musique sont synonyme de belles soirées. Ça tombe bien, nous en avons plusieurs prévues en 2026. Que ce soit en couple, en famille ou entre amis, nous sommes convaincus que vous trouverez au moins un spectacle qui vous plaira!