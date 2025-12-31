Pour une virée entre amis

La pêche sur glace et le tir au pigeon d’argile : détente et défis

Entre deux sorties, la pêche sur glace est l’activité idéale pour allier détente et plaisir. En Petite Nation, plusieurs sites offrent une expérience authentique.

Essayez la Pourvoirie Légendes des Bois ou la Pourvoirie de la Lièvre pour une journée parfaite entre amis, à taquiner le doré ou le brochet dans un décor paisible. Glacière, café chaud et ta meilleure anecdote : c’est tout ce qu’il faut pour passer un moment inoubliable.

Pour varier les plaisirs, cap sur Kenauk Nature et son activité de tir au pigeon d’argile ! Sur un parcours d’environ deux heures, vous simulerez la chasse aux oiseaux et au petit gibier à travers neuf stations au niveau de difficultés variées. Les forfaits incluent l’accompagnement d’un guide ainsi que tout l’équipement nécessaire : fusil, munitions, veste, protections pour les yeux et les oreilles. Pour une expérience ultime, combinez le tir au pigeon d’argile et à la carabine… ou même au lancer de la hache !