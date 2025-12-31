Pour une virée entre amis
Des hébergements et chalets pour tous les goûts
Chalets rustiques, auberges tout confort ou hébergements en pleine nature, en Petite Nation regorge d’endroits parfaits pour accueillir votre bande. Que vous cherchiez un grand chalet à partager ou un hébergement tout inclus, consultez la carte des hébergements pour trouver celui qui vous ressemble.
Motoneige ou quad en groupe : l’aventure partagée
Rien de tel que de parcourir les sentiers enneigés en gang ! Découvrez les paysages spectaculaires de la région en motoneige ou en quad, entre forêts, lacs et montagnes. L’esprit d’équipe et la camaraderie sont au rendez-vous à chaque arrêt.
Explorez la région en motoneige ou en quad et profitez des points de départ stratégiques pour vivre une aventure mémorable.
Vous n’avez pas de motoneige ? Pas de problème. L’Auberge Couleurs de France propose des forfaits avec location, parfaits pour combiner confort, grand air et sensations fortes.
La pêche sur glace et le tir au pigeon d’argile : détente et défis
Entre deux sorties, la pêche sur glace est l’activité idéale pour allier détente et plaisir. En Petite Nation, plusieurs sites offrent une expérience authentique.
Essayez la Pourvoirie Légendes des Bois ou la Pourvoirie de la Lièvre pour une journée parfaite entre amis, à taquiner le doré ou le brochet dans un décor paisible. Glacière, café chaud et ta meilleure anecdote : c’est tout ce qu’il faut pour passer un moment inoubliable.
Pour varier les plaisirs, cap sur Kenauk Nature et son activité de tir au pigeon d’argile ! Sur un parcours d’environ deux heures, vous simulerez la chasse aux oiseaux et au petit gibier à travers neuf stations au niveau de difficultés variées. Les forfaits incluent l’accompagnement d’un guide ainsi que tout l’équipement nécessaire : fusil, munitions, veste, protections pour les yeux et les oreilles. Pour une expérience ultime, combinez le tir au pigeon d’argile et à la carabine… ou même au lancer de la hache !
Rires, musique et soirées animées
Après une journée en plein air, quoi de mieux qu’un bon spectacle ? Les Productions Les 2 Vallées proposent une programmation variée à la Salle Desjardins de la Petite-Nation, reconnue pour son ambiance conviviale et la proximité qu’elle offre avec les artistes. Que ce soit un humoriste ou un groupe de musique, les soirées y sont toujours mémorables.
Et pour prolonger la fête, rendez-vous au Bankeur, la microbrasserie-spectacle de Montebello. Née de la passion des Brasseurs de Montebello, cette salle unique combine bières artisanales, vins soigneusement choisis et cocktails créatifs dans une atmosphère festive. Chaque bière raconte une histoire inspirée de la Seigneurie de la Petite-Nation, une gorgée à la fois.
BBQ, viande fumée et Roadhouse
Amateurs de viande fumée, direction Carbo Barbecue à Duhamel. Installé dans l’une des plus anciennes maisons du village, ce resto propose des viandes lentement cuites au bois, tendres à souhait et débordantes de saveurs. Une adresse à ne pas manquer pour les vrais passionnés de BBQ.
Et si votre gang aime l’ambiance Roadhouse, prenez la route vers Waterfield Auberge Restaurant VDB à Val-des-Bois. Burgers juteux, côtes levées fumées, pizzas maison et bières froides : tout y est pour une soirée pleine de plaisir.
Une escapade pour se retrouver
Entre adrénaline, bons repas et soirées animées, une fin de semaine entre amis en Petite Nation, c’est une parenthèse où la complicité reprend toute sa place. Que ce soit sur la neige, sur la glace ou autour d’une table, chaque moment devient un souvenir à raconter.
On vous envoie promener.