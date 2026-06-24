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24 juin 2026
2026-06-25

Activités nautiques et plages

Où louer, pagayer et se baigner en Petite Nation

Quelques coups de pagaie suffisent pour changer de rythme. En Petite Nation, l’eau accompagne chaque détour. Rivières sinueuses, lacs paisibles, plages familiales et vastes territoires naturels invitent à ralentir, à explorer et à se laisser porter. Que ce soit pour une sortie spontanée, une baignade après une journée chaude ou une escapade de quelques jours, le territoire se découvre autrement, au fil de l’eau.

Apprendre à pagayer… et y prendre goût

Sur la rivière de la Petite Nation, Aquaventure Petite-Nation (Enr. 222135) offre un point de départ accessible pour s’initier ou se perfectionner. Location d’équipement, cours de kayak, de canot ou de planche à pagaie, hébergement en pleine nature : tout est en place pour apprivoiser la rivière en douceur.

Avec Échappée Bleue, la planche à pagaie se vit autrement. Des sorties adaptées à tous les niveaux, de l’initiation aux expériences plus complètes, permettent de découvrir le territoire sous un nouvel angle, même en hiver.

Pour une approche plus apaisante NATUR yoga propose des activités qui marient mouvement et nature, directement sur l’eau. Une façon simple de ralentir et de se reconnecter à l’environnement.

Où louer et partir à l’aventure

Pas besoin d’avoir son équipement. Plusieurs sites facilitent l’accès à l’eau, selon vos envies.

Sur le lac Simon

Location Sport Duhamel propose une grande variété d’embarcations, du ponton au kayak, avec une mise à l’eau facile. Le Centre touristique du Lac-Simon (Enr. 201121) séduit par son ambiance familiale, sa plage de sable et ses sentiers, en plus d’offrir la location de canots, kayaks et planches à pagaie. La plage municipale de Lac-Simon complète l’expérience avec un accès simple, une surveillance en saison et des embarcations en libre-service. À la marina, le Centre Nautique Lac Simon,offre aussi location, essence et services d’entretien.

Sur la rivière de la Petite Nation

Le Camping Saint-André-Avellin (Enr. 201541), permet de partir à l’eau facilement pour une sortie tranquille. Au Parc national de Plaisance (Enr. 201460), l’expérience devient plus immersive : marais, baies et affluents se découvrent en kayak, en canot ou en rabaska lors d’excursions guidées.

Sur la rivière des Outaouais

Le Fairmont Le Château Montebello (Enr. 528485), offre la location d’embarcations pour découvrir la rivière des Outaouais sous un nouvel angle, dans un décor enchanteur où nature et élégance se côtoient. Après une sortie sur l’eau, l’expérience se prolonge tout naturellement avec ses piscines intérieure et extérieure ainsi que son spa, pour une escapade qui combine détente, plein air et raffinement.

Des plages et des jeux d’eau pour profiter pleinement de l’été

Après une journée sur l’eau, pourquoi ne pas faire une pause sur l’une des magnifiques plages de la région? La plage du Centre touristique du Lac-Simon séduit par son vaste banc de sable, ses eaux propices à la baignade et ses nombreuses activités nautiques. Du côté de la Réserve faunique Papineau-Labelle, la plage du lac Écho offre un environnement naturel paisible, parfait pour se détendre, pique-niquer ou profiter d’un moment au bord de l’eau.

Le Parc national de Plaisance complète l’offre avec ses jeux d’eau, son terrain de jeu et sa piscine surveillée, un arrêt idéal pour les familles qui souhaitent se rafraîchir entre deux découvertes. Et oui, en Petite Nation, trois établissements de la Sépaq vous attendent, chacun avec sa propre vocation!

Découvrez notre carte des plages, piscines et jeux d’eau

L’aventure sur l’eau, jour et nuit

Pour prolonger l’expérience, certains parcours invitent à partir plusieurs jours, au rythme de l’eau. Chez Kenauk Nature (Enr. 850188), le canot-glamping combine navigation et confort en forêt. Dans la Réserve faunique de Papineau-Labelle (Enr. 612695), des parcours comme la descente de la rivière du Sourd mènent à des sites de camping accessibles uniquement par voie d’eau, pour une immersion plus sauvage. Le réservoir Poisson-Blanc, accessible avec la Base de plein air Air-Eau-Bois (Enr. 608160), offre aussi de belles possibilités d’expéditions sur une ou plusieurs journées.

Pour une aventure de pêche

Lacs et rivières offrent de nombreuses occasions de pêcher dans un environnement calme et naturel. Les pourvoiries de la région proposent des expériences accessibles et bien encadrées, que ce soit pour une première sortie ou pour approfondir sa pratique. Ici, on prend le temps, simplement.

Pour une aventure de pêche

Des accès faciles à l’eau

Avec sa propre embarcation, le territoire s’ouvre encore davantage. Plusieurs débarcadères publics permettent de mettre à l’eau kayak, canot ou bateau en toute simplicité. Avant chaque sortie, un réflexe important : nettoyer son embarcation, surtout si elle a été utilisée ailleurs, afin de protéger les milieux naturels. Chaque site ayant ses particularités, il est préférable de vérifier les modalités avant de partir.

 

Envie de glisser doucement sur l’eau ou de parcourir de plus longues distances?

Peu importe votre façon d’explorer, on vous envoie promener… sur l’eau. Et souvent, une seule sortie suffit pour avoir envie de recommencer.

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