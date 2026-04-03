Une ambiance festive et intimiste

Ce qui distingue Val-des-Bois en musique des autres festivals, c’est l’ambiance. Malgré la présence d’artistes de renom, l’événement garde un côté convivial et presque VIP, avec une capacité d’accueil limitée à 4 000 personnes. Cette taille permet de maintenir une ambiance intimiste où chaque spectateur peut profiter pleinement du spectacle. Le public de Val-des-Bois est réputé pour sa chaleur et son enthousiasme, créant une atmosphère où la musique et l’émotion se mêlent parfaitement.

Services pratiques pour les festivaliers

Cette année, Val-des-Bois en musique continue d’offrir une expérience pratique et agréable pour ses visiteurs. Le service de navettes est de retour, permettant de se déplacer facilement d’un endroit à un autre, tout en contribuant à l’aspect écologique de l’événement. De plus, un site de camping exclusif est à la disposition des festivaliers, offrant ainsi un hébergement confortable et pratique à quelques minutes du lieu du festival. Les food trucks seront également présents pour satisfaire toutes les envies culinaires, et les consommations au bar seront accessibles moyennant des billets achetés dans un chapiteau distinct.

Cet événement, organisé par la municipalité, est un véritable atout pour la communauté locale, qui se réjouit de pouvoir offrir un tel rassemblement tout en célébrant sa culture et son environnement.

Avec une programmation de haut calibre, une ambiance chaleureuse et une organisation soignée, Val-des-Bois en musique 2026 est l’événement à ne pas manquer cet été. Que vous soyez passionné de musique, amateur de nature ou tout simplement à la recherche d’une expérience inoubliable, ce festival promet de vous offrir des souvenirs mémorables. Alors, marquez les dates du 27 au 29 août 2026 et préparez-vous à vivre trois jours de musique, de découvertes et de convivialité en plein cœur du magnifique territoire de Val-des-Bois.

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