Val-des-Bois en musique 2026

Val-des-Bois
Trois jours de spectacles, de nature et de festivités
L’édition 2026 du festival présente une programmation impressionnante avec des artistes qui sauront enflammer la scène et ravir tous les goûts musicaux. Les festivaliers auront la chance d’assister à des performances d’Éric Lapointe et de Marie-Chantal Toupin le jeudi, de Kain, 110 % Bob, Hommage à Bob Bisonnette le vendredi, puis des Trois Accords et de David Pineau le samedi. Trois jours de musique et de plaisir, dans une ambiance festive, avec des camions de rue et une communauté réunie pour terminer l’été en grand.
Avec des billets à prix réduits pour les adolescents et l’entrée gratuite pour les enfants de 11 ans et moins, l’événement se veut accessible à tous. Les billets sont disponibles à l’achat pour chaque soirée ou sous forme de passeport pour les trois soirées à un tarif avantageux. Pour ceux qui souhaitent profiter de l’expérience complète, le passeport 3 soirées est un excellent choix, à un prix attractif de 69.30 $ pour les adultes et 35.10 $ pour les adolescents. De plus, les billets sont également proposés à des prix plus abordables pour chaque soirée.
Ce qui distingue Val-des-Bois en musique des autres festivals, c’est l’ambiance. Malgré la présence d’artistes de renom, l’événement garde un côté convivial et presque VIP, avec une capacité d’accueil limitée à 4 000 personnes. Cette taille permet de maintenir une ambiance intimiste où chaque spectateur peut profiter pleinement du spectacle. Le public de Val-des-Bois est réputé pour sa chaleur et son enthousiasme, créant une atmosphère où la musique et l’émotion se mêlent parfaitement.
Cette année, Val-des-Bois en musique continue d’offrir une expérience pratique et agréable pour ses visiteurs. Le service de navettes est de retour, permettant de se déplacer facilement d’un endroit à un autre, tout en contribuant à l’aspect écologique de l’événement. De plus, un site de camping exclusif est à la disposition des festivaliers, offrant ainsi un hébergement confortable et pratique à quelques minutes du lieu du festival. Les food trucks seront également présents pour satisfaire toutes les envies culinaires, et les consommations au bar seront accessibles moyennant des billets achetés dans un chapiteau distinct.
Cet événement, organisé par la municipalité, est un véritable atout pour la communauté locale, qui se réjouit de pouvoir offrir un tel rassemblement tout en célébrant sa culture et son environnement.
Avec une programmation de haut calibre, une ambiance chaleureuse et une organisation soignée, Val-des-Bois en musique 2026 est l’événement à ne pas manquer cet été. Que vous soyez passionné de musique, amateur de nature ou tout simplement à la recherche d’une expérience inoubliable, ce festival promet de vous offrir des souvenirs mémorables. Alors, marquez les dates du 27 au 29 août 2026 et préparez-vous à vivre trois jours de musique, de découvertes et de convivialité en plein cœur du magnifique territoire de Val-des-Bois.