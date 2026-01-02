Promenade bien-être: une invitation au ressourcement
Des expériences de bien-être sur mesure
Pour un moment de reconnexion en douceur, le Centre de Vie vous accueille au cœur de la forêt. On y vient seul, en couple ou en groupe pour profiter du sauna, des sentiers, des marches méditatives et de la clinique de soins.
L’Auberge Couleurs de France invite quant à elle à la détente dans son espace bien-être avec jacuzzi et sauna, parfait pour se réchauffer après une journée de plein air.
Et pour une touche de luxe, le Spa du Fairmont Le Château Montebello offre une gamme complète de soins relaxants dans un cadre enchanteur où confort et raffinement se rencontrent.
Des hébergements en harmonie avec la nature
Que vous rêviez d’un chalet en bois rond, d’un éco-lodge ou d’un hébergement insolite, vous trouverez le lieu parfait pour vous ressourcer dans un environnement calme et inspirant.
Des forêts ressourçantes
Les montagnes, forêts et lacs créent un cadre idéal pour se ressourcer. Que vous partiez en randonnée dans la Réserve écologique de la Forêt-la-Blanche, l’une des dernières forêts anciennes du Québec, ou explorez La Route des Zingues, reconnue par Rando-Québec comme l’un des plus beaux tronçons du Sentier National. À Kenauk Nature, l’une des plus grandes réserves écologiques privées au monde, offrez-vous une journée de ski de fond suivie d’un séjour dans un chalet de luxe sans Wi-Fi, pour une déconnexion totale. Et au Parc des Montagnes Noires de Ripon, l’hiver devient une invitation à bouger autrement avec NATUR yoga. Vivez une expérience de yoga neige, où respiration, mouvement et nature s’harmonisent dans un décor apaisant et enneigé.
Pour une expérience culinaire
En Petite Nation est aussi un lieu de découvertes culinaires. Pour une pause gourmande, la pâtisserie Kîsisam propose une approche créative inspirée de l’héritage autochtone. Chez Souche-i, tombez sous le charme des assiettes raffinées mettant à l’honneur des produits frais et locaux. Détendez-vous au Café des Orties à Ripon et profitez d’un menu bio mettant en valeur des produits locaux ainsi que des infusions savoureuses. Du côté des producteurs, visitez la cidrerie Les Pommes Perdues qui propose des cidres artisanaux à base de pommes sauvages. Pour les amateurs de Sriracha ou de produits d’érable innovants, le Jardin des Érables à Namur est votre destination.
De quoi prolonger la détente bien après votre séjour.
En Petite Nation, des entreprises locales invitent à prolonger le bien-être à la maison. Lavandine & Cie crée des produits à base de lavande comme des savons, brumes, sels de bain et huiles essentielles aux propriétés apaisantes qui transforment la routine en moment de sérénité. Les Bougies SM séduisent les amateurs de cocooning avec leurs bougies en cire de soya naturelle, diffusant des fragrances douces et enveloppantes qui instaurent une ambiance réconfortante et prolongent la détente à la maison.
Saviez-vous que…?
Il est également possible de participer à une retraite de méditation en silence grâce au Centre de Méditation Vipassana. Cette retraite de 10 jours, axée sur la méditation, offre une opportunité unique d’approfondir votre introspection et de purifier votre esprit dans la quiétude de la nature.