Des expériences de bien-être sur mesure

Pour un moment de reconnexion en douceur, le Centre de Vie vous accueille au cœur de la forêt. On y vient seul, en couple ou en groupe pour profiter du sauna, des sentiers, des marches méditatives et de la clinique de soins.

L’Auberge Couleurs de France invite quant à elle à la détente dans son espace bien-être avec jacuzzi et sauna, parfait pour se réchauffer après une journée de plein air.

Et pour une touche de luxe, le Spa du Fairmont Le Château Montebello offre une gamme complète de soins relaxants dans un cadre enchanteur où confort et raffinement se rencontrent.

Des hébergements en harmonie avec la nature

Que vous rêviez d’un chalet en bois rond, d’un éco-lodge ou d’un hébergement insolite, vous trouverez le lieu parfait pour vous ressourcer dans un environnement calme et inspirant.