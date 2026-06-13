2026-05-29
Cet été, la musique prend place dans les parcs
Saint-André-Avellin
Cet été, les parcs de Saint-André-Avellin s’animent au rythme de la musique, du cinéma et des percussions. Sortez vos chaises, rassemblez famille et amis et profitez de soirées festives sous les étoiles. Pour tous les détails et les mises à jour, consultez la page Facebook de la municipalité.
Soirées musicales
Les spectacles ont lieu à 19 h. En cas de pluie, ils sont présentés au Complexe Whissell.
- 4 juillet, Tissé Céré, parc des Générations
- 22 août, Piano-forêt, sentier des Oiseaux
Cinéma en plein air
Les projections ont lieu à 21h au terrain de balle du Complexe Whissell. En cas de pluie, elles sont présentées à l’aréna. Popcorn gratuit sur place.
- 13 juin, Lilo & Stitch
- 11 juillet, Capitaine America : Le meilleur des mondes
- 1er août, Dragons
Soirées djembé
Les soirées djembé se déroulent au parc des Générations à 19 h 30. Venez jouer, improviser ou simplement profiter de l’ambiance. Apportez votre instrument. En cas de pluie, l’activité est annulée.
- 10 juin, 8 juillet, 12 août et 9 septembre
Papineauville
Les Mercredis en musique reviennent au parc Henri-Bourassa pour une 9e édition. Chaque semaine propose une ambiance différente, entre spectacles musicaux, soirées thématiques et activités rassembleuses. Pour tous les détails et les mises à jour, consultez la page Facebook de la municipalité.
Les spectacles ont lieu à 19 h. Des chaises sont disponibles sur place. En cas de pluie, l’activité est annulée.
- 1er juillet, Chansonnier avec Yanik Pépin
- 8 juillet, Rock avec Danny et Stevie Richard
- 15 juillet, Blues avec Brian Tyler
- 22 juillet, Disco et années 80 avec Kazbek
- 29 juillet, Roadtrip avec Michaela Cahill et René Bertrand
- 5 août, Soirée de filles avec Girls Night Out
- 12 août, Artistes locaux avec Tissé Céré
- 19 août, Folk francophone avec Béland
- 26 août, Chansonnier acoustique avec Alain Barbo
- 7 septembre, Open jam, apportez vos instruments et votre bonne humeur
- 11 septembre, Cinéma en plein air
Et surtout, ne manquez pas la soirée dans le parc !
Montebello
Les Dimanches en musique sont de retour à Montebello. Tout au long de l’été, des spectacles extérieurs gratuits animeront le cœur du village, devant l’église, les dimanches à 13h. Apportez votre chaise, rassemblez famille et amis et profitez de ces rendez-vous musicaux en plein air. Pour tous les détails et les mises à jour, consultez la page Facebook de la municipalité.
- 19 juillet, Les Castors Célestes, hommage à la chanson française
- 26 juillet, Frédérique Drolet, prestations d’opéras et d’opérettes
- 2 août, Jam Trad avec Folklore Outaouais
- 9 août, Cercle de chansons à répondre avec Folklore Outaouais
- 16 août, Édition Relève musicale régionale
- 23 août, Dragún Bán, musique celtique
Chénéville
Les Jeudis Relax sont de retour à Chénéville. Installez-vous confortablement sur le terrain de l’église et profitez de soirées musicales gratuites dans une ambiance conviviale. Apportez votre chaise et laissez-vous entraîner par des artistes qui sauront vous faire chanter, danser et sourire. Pour tous les détails et les mises à jour, consultez la page Facebook de la municipalité.
Bar sur place. En cas de pluie, les activités sont présentées à la salle Danny-Legault du Centre St-Félix-de-Valois, située au 77, rue de l’Hôtel-de-Ville.
- 23 juillet, soirée country avec Pascal Fullum et Michel Brousseau
- 30 juillet, soirée latino et percussions avec Carlo Martinez et SAHA Percussion
- 6 août, soirée duo avec Danny et Steve et Marc et Pat