Saint-André-Avellin

Cet été, les parcs de Saint-André-Avellin s’animent au rythme de la musique, du cinéma et des percussions. Sortez vos chaises, rassemblez famille et amis et profitez de soirées festives sous les étoiles. Pour tous les détails et les mises à jour, consultez la page Facebook de la municipalité.

Soirées musicales

Les spectacles ont lieu à 19 h. En cas de pluie, ils sont présentés au Complexe Whissell.

4 juillet, Tissé Céré, parc des Générations

22 août, Piano-forêt, sentier des Oiseaux

Cinéma en plein air

Les projections ont lieu à 21h au terrain de balle du Complexe Whissell. En cas de pluie, elles sont présentées à l’aréna. Popcorn gratuit sur place.

13 juin, Lilo & Stitch

11 juillet, Capitaine America : Le meilleur des mondes

1er août, Dragons

Soirées djembé

Les soirées djembé se déroulent au parc des Générations à 19 h 30. Venez jouer, improviser ou simplement profiter de l’ambiance. Apportez votre instrument. En cas de pluie, l’activité est annulée.