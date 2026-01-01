Dormir avec les loups arctiques
Trois chalets pour vivre la magie des loups arctiques
Imaginez-vous, bien au chaud dans un chalet vitré, alors qu’à quelques mètres, une meute de loups arctiques évolue paisiblement dans la blancheur du paysage. Ces trois nouveaux chalets panoramiques, entièrement repensés pour l’hiver, offrent une vue spectaculaire sur leur habitat naturel. L’expérience promet à la fois adrénaline, fascination et émerveillement.
Pouvant accueillir jusqu’à six personnes, ces hébergements incluent l’accès complet au parc et conjuguent confort, intimité et proximité avec la nature. Une nuit magique pour vivre un rêve éveillé au cœur de l’hiver.
Camper l’hiver… en compagnie des daims
Pour ceux qui préfèrent l’aventure douce, le camping hivernal en Wi-tente s’impose comme une alternative conviviale et abordable. Après une phase d’essai très appréciée, ces tentes tout équipées s’ajoutent officiellement à l’offre du Parc Oméga.
Nichées à proximité d’un petit lac et entourées de daims curieux, elles permettent de vivre un séjour en immersion complète, dans le calme de la forêt enneigée. Avec foyers intérieur et extérieur, bois de chauffage inclus et une ambiance chaleureuse à souhait, les Wi-tentes accueillent jusqu’à six personnes. Une escapade parfaite pour les familles en quête d’authenticité.
Oniro : un parcours nocturne qui brille en hiver
Après avoir émerveillé les visiteurs durant la belle saison, Oniro poursuit sa magie sous les flocons ! Ce parcours pédestre nocturne, entre sons envoûtants et projections lumineuses, prend une tout autre dimension lorsque la forêt s’habille de neige.
L’expérience se vit dès la tombée du jour, beau temps, mauvais temps, pour une promenade d’environ une heure. Une invitation à ralentir, à rêver et à redécouvrir la nature autrement.
Une saison à ne pas manquer
Avec ses nouvelles expériences hivernales, le Parc Oméga confirme sa place parmi les grands incontournables du tourisme nature au Québec. Que ce soit pour observer les loups arctiques, camper avec les daims ou marcher dans la magie d’Oniro, l’hiver en Petite Nation promet d’être aussi sauvage qu’enchanteur.
On vous envoie promener… au cœur de la nature boréale du Parc Oméga !