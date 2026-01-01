Camper l’hiver… en compagnie des daims

Pour ceux qui préfèrent l’aventure douce, le camping hivernal en Wi-tente s’impose comme une alternative conviviale et abordable. Après une phase d’essai très appréciée, ces tentes tout équipées s’ajoutent officiellement à l’offre du Parc Oméga.

Nichées à proximité d’un petit lac et entourées de daims curieux, elles permettent de vivre un séjour en immersion complète, dans le calme de la forêt enneigée. Avec foyers intérieur et extérieur, bois de chauffage inclus et une ambiance chaleureuse à souhait, les Wi-tentes accueillent jusqu’à six personnes. Une escapade parfaite pour les familles en quête d’authenticité.