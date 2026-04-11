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11 avril 2026
Mise à jour : 2026-03-07

Pour une aventure de pêche

Lancez votre ligne et laissez-vous porter par l’aventure en Petite Nation !

Avec le retour du printemps, les lacs et les rivières en Petite Nation reprennent vie, annonçant l’ouverture d’une saison de pêche attendue par de nombreux passionnés. La région est généreuse en plans d’eau, les pourvoiries offrent des territoires privilégiés pour vivre pleinement l’expérience de la pêche, dans un environnement naturel préservé. Que vous soyez pêcheur expérimenté ou amateur en quête de tranquillité, ces lieux invitent à ralentir, à profiter du calme et à savourer le plaisir simple de lancer sa ligne au cœur d’un décor grandiose.

 

Pourvoirie Chevreuil Blanc

Avec ses 26 lacs et 43 km² de territoire exclusif, la Pourvoirie Chevreuil Blanc est un paradis pour les amateurs de truite mouchetée, arc-en-ciel et touladi. Ici, l’accueil chaleureux et l’environnement naturel invitent à décrocher du quotidien et à savourer pleinement chaque moment passé au bord de l’eau.

Numéro CITQ : 850202

Pourvoirie Légendes des Bois

La Pourvoirie Légendes des Bois propose huit lacs privés peuplés de truites mouchetées et arc-en-ciel, dans un cadre paisible où règnent nature et aventure. Après une journée de pêche, installez-vous confortablement dans l’un de leurs chalets ou condos tout équipés, parfaits pour une escapade en famille ou entre amis.

Numéro CITQ : 850225

 

 

Pourvoirie de la Lièvre

Envie d’un coin de nature préservé ? La Pourvoirie de la Lièvre propose un territoire sauvage propice aux journées de pêche et aux moments de détente en plein air. Les eaux du secteur abritent principalement l’achigan à petite et grande bouche, mais aussi du doré, du brochet et de la marigane. Les amateurs de truite pourront également profiter d’un lac où nagent truites mouchetées et truites arc-en-ciel. Un endroit paisible pour décrocher du quotidien et profiter pleinement de la nature.

Numéro CITQ : 850186

Réserve Faunique Papineau-Labelle

Véritable joyau naturel, la Réserve faunique Papineau-Labelle est un incontournable pour les passionnés de pêche. Omble de fontaine, touladi et autres espèces y abondent dans un décor grandiose où chaque lancer devient une promesse d’émotion.

Numéro CITQ : 612695

 

Kenauk Nature

Pour une expérience de pêche haut de gamme, Kenauk Nature se distingue par ses lacs privés, ses services exclusifs et son engagement envers la conservation. Que vous partiez en solo ou accompagné d’un guide expert, préparez-vous à vivre une journée d’exception où luxe et nature s’unissent harmonieusement.

Numéro CITQ : 850188

L’appel de l’eau et de la nature

Ici, la pêche est bien plus qu’un loisir : c’est une aventure au rythme de la nature, entre faune, flore et grands espaces. Des pourvoiries familiales aux vastes réserves, chaque site a son atmosphère et ses secrets à découvrir. Alors, prêt à décrocher la prise de votre vie ? Les eaux en Petite Nation n’attendent que vous !
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