Pour une aventure de pêche

Pourvoirie de la Lièvre

Envie d’un coin de nature préservé ? La Pourvoirie de la Lièvre propose un territoire sauvage propice aux journées de pêche et aux moments de détente en plein air. Les eaux du secteur abritent principalement l’achigan à petite et grande bouche, mais aussi du doré, du brochet et de la marigane. Les amateurs de truite pourront également profiter d’un lac où nagent truites mouchetées et truites arc-en-ciel. Un endroit paisible pour décrocher du quotidien et profiter pleinement de la nature.

Numéro CITQ : 850186