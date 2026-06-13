Expositions de voitures
Auto Show de Bowman
32, chemin de la Lièvre Nord, Bowman
Samedi 4 juillet 2026
Pour une journée haute en couleur, l’Auto Show revient cette année pour une seconde édition ! Cette exposition met à l’honneur les voitures anciennes, des véhicules emblématiques qui ont marqué leur époque et qui continuent de faire rêver grâce au soin et à la passion de leurs propriétaires. C’est l’occasion idéale d’échanger entre passionnés, d’admirer des modèles rares et d’immortaliser ces bolides d’exception le temps de quelques photos mémorables.
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26e Exposition d’autos à Chénéville
85, rue Principale, Chénéville
Dimanche 12 juillet 2026
La petite municipalité de Chénéville accueillera cette année la 25e édition de son Exposition d’autos, un rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs de belles d’antan. Le cœur du village vibre au son des moteurs et s’anime de discussions passionnées. Les voitures anciennes prennent place dès 8h du matin sur la rue Principale, transformant le centre-ville en véritable musée à ciel ouvert.
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Festival Western Saint-André-Avellin
530, rue Charles-Auguste-Montreuil, Saint-André-Avellin
Samedi 18 juillet 2026
Dès 10 h, exposition d’autos en partenariat avec l’Association Les Voitures Anciennes de l’Outaouais. Les passionnés d’automobiles pourront s’inscrire sur place pour exposer leur véhicule. L’activité se déroule sur le site du festival.
Expo Auto Camion Petite Nation
Complexe Whissell, 530, rue Charles Auguste Montreuil, Saint-André-Avellin
19 septembre 2026
Pour clore la saison en beauté, direction Saint-André-Avellin pour l’Expo Auto Camion Petite Nation. Ici, ce sont deux univers qui se rencontrent : les voitures classiques au style intemporel et les camions 4×4 à la puissance impressionnante. Une occasion rare de voir ces deux mondes réunis au même endroit, pour le plaisir des passionnés de tous âges.
Cette exposition promet plusieurs nouveautés cette année, de quoi raviver l’intérêt même des habitués. Les organisateurs misent sur la diversité, l’ambiance et le spectacle.
À ne pas manquer !
Ces événements sont bien plus que de simples expositions : ce sont des rassemblements communautaires où l’on partage une passion commune, où les souvenirs se ravivent et où les générations se croisent autour de la beauté mécanique.
Alors que vous soyez amateur averti ou simple curieux, c’est le moment de vous laisser promener… parmi les bijoux sur roues qui ont marqué l’histoire de l’automobile. En plus, plusieurs expositions sont gratuites ou à contribution volontaire. N’oubliez pas votre appareil photo et votre crème solaire !