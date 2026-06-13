Expositions de voitures

Expo Auto Camion Petite Nation

Complexe Whissell, 530, rue Charles Auguste Montreuil, Saint-André-Avellin

19 septembre 2026

Pour clore la saison en beauté, direction Saint-André-Avellin pour l’Expo Auto Camion Petite Nation. Ici, ce sont deux univers qui se rencontrent : les voitures classiques au style intemporel et les camions 4×4 à la puissance impressionnante. Une occasion rare de voir ces deux mondes réunis au même endroit, pour le plaisir des passionnés de tous âges.

Cette exposition promet plusieurs nouveautés cette année, de quoi raviver l’intérêt même des habitués. Les organisateurs misent sur la diversité, l’ambiance et le spectacle.

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