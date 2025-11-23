Cocooning hivernal, 8 adresses où poser ses valises
Grands espaces, esprit aventurier
Centre touristique du Lac-Simon
La magie opère dès les premières neiges. Trente-trois chalets tout équipés pour 5 à 6 personnes, une nature généreuse qui s’observe même depuis la fenêtre, et souvent des cerfs de Virginie en visite. On sort pour 17 kilomètres de ski de fond, on s’initie à la pêche blanche, on profite d’activités hivernales pensées pour tous. Le soir, place au réconfort, cuisine conviviale, jeux de société et silence bienfaisant. Un séjour où l’on s’immerge en nature sans renoncer au confort, avec tout ce qu’il faut pour aimer l’hiver, simplement.
Enr. 201121 – sepaq.com
Parc des Montagnes noires de Ripon
Ici, la forêt fait le spectacle. Quatre refuges rustiques nichés dans 800 acres de boisés, une tour de 12 mètres et le belvédère du mont Grand-Pic à 426 mètres pour des vues saisissantes sur la vallée enneigée. Les 24 kilomètres de sentiers deviennent terrain de jeu pour le ski de fond, la raquette et le fatbike. On vit l’essentiel : feu qui crépite, neige qui amortit les pas, ciel clair qui prolonge les soirées. Un hébergement d’aventure pour celles et ceux qui cherchent l’authenticité et un contact direct avec l’hiver. Animaux de compagnie acceptés.
Enr. 627622 – Facebook
Kenauk Nature
Nature préservée, lacs à perte de vue, silence qui porte loin. Au cœur d’une réserve privée de 260 kilomètres carrés, on choisit un chalet haut de gamme alimentée par panneaux solaires ou l’aventure glamping en yourte paisible surplombe le lac Needle. Même en saison froide, quelques centaines de mètres suffisent pour rejoindre un cocon où poêle à bois et confort moderne se marient à merveille. On ralentit, fenêtres ouvertes sur la forêt, on guette la première lumière et on se réchauffe sans se presser. Une adresse incontournable pour rêver grand en hiver. Animaux de compagnie acceptés.
Enr. 850188 – kenauk.com
Prestige et élégance
Fairmont Le Château Montebello
L’hiver a le goût d’un foyer qui crépite, d’allées bordées d’arbres et de petits rituels qui font du bien, comme une séance au spa. On patine en plein air, on découvre le curling, on part en raquette, puis on s’attable pour prolonger la soirée. Le confort assumé s’allie aux joies simples de la saison, avec ce charme en rondins introuvable ailleurs. On s’y retrouve pour ralentir, partager un repas gourmand et aimer l’hiver, tout simplement. Une adresse emblématique pour conjuguer élégance, traditions et plein air. Animaux de compagnie acceptés.
Enr. 528485 – Fairmont Le Château Montebello
Charme et intimité
Chalet la merveille
Un nom qui dit tout. Directement au bord du lac Simon, ce chalet récent marie l’esprit rustique chic et le confort d’aujourd’hui. Grande aire de vie lumineuse pour se réunir après une journée dehors, foyer qui crépite, spa fumant face au lac, jeux de société qui s’éternisent, parfois billard ou baby-foot, et une soirée cinéma grâce aux plateformes disponibles. Cuisine entièrement équipée, literie de qualité, buanderie et wi-fi, rien n’est laissé au hasard. Jusqu’à treize personnes peuvent s’y rassembler, familles, tribus d’amis ou séjours intergénérationnels.
Enr. 295024 – chalet-o-mont.com
Chalet Colette
Quand la neige adoucit le paysage, le Chalet Colette devient un écrin de calme. Lac privé, vues apaisantes, foyer rassembleur, tout invite à décrocher à son rythme. La grande aire ouverte réunit cuisine moderne en inox, salle à manger conviviale et salon panoramique tourné vers la nature. On cuisine, on jase, on prend le temps. Dès que la glace le permet, une petite patinoire s’anime sur le lac pour des moments simples en famille ou entre amis, avant de revenir se réchauffer près du feu. Animaux de compagnie acceptés avec restrictions.
Enr. 303977 – chaletsauquebec.com
Détente Namur
Quand le froid s’installe, Détente Namur devient un havre apaisant. Foyer qui réunit, spa quatre saisons, bain tourbillon, ambiance soignée et confort discret. La lumière d’hiver glisse sur les grandes fenêtres et la soirée prend son temps. Aire de vie accueillante, literie douillette, jeux de société pour prolonger les conversations, tout est pensé pour se ressourcer après une balade en nature. On organise des journées simples, plein air, table conviviale, détente. On s’y sent vite chez soi, avec la liberté d’arriver et de vraiment décrocher. Animaux de compagnie acceptés.
Enr. 311196 – detentenamur.lodgify.com
Simplicité et authenticité
Motel du Lac Simon
Offrez-vous une escapade hivernale tout confort au cœur de la nature ! Profitez d’un accès direct aux sentiers de motoneige et à la beauté enneigée de la région. Nos chambres rénovées allient chaleur et simplicité, parfaites pour un séjour détente. Un grand stationnement est à votre disposition pour véhicules et remorques. Vivez l’hiver autrement, entre paysages grandioses et accueil chaleureux. Le Motel du Lac Simon : votre point de départ pour l’aventure en Outaouais ! Animaux de compagnie acceptés dans certaines unités.
Enr. 575772 – passionchalets.com
Planifiez votre hiver coup de cœur
En Petite Nation, l’hiver n’est pas une saison à endurer, mais une expérience à savourer. Chaque adresse a sa personnalité et sa façon de faire aimer le froid, la neige et la lumière d’hiver. À vous de choisir entre aventure nature, charme intimiste ou simplicité authentique. Où poserez-vous vos valises cet hiver?
Et ce n’est qu’un aperçu ! D’autres hébergements vous attendent en Petite Nation pour prolonger la magie hivernale.