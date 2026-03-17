Dormir en Petite Nation avec son chien

Plusieurs hébergements facilitent les séjours avec animaux, et certains vont même plus loin en proposant des attentions particulières.

À l’Auberge Couleurs de France, le forfait « escapade avec pitou » permet de profiter de la nature sans compromis. Couverture, gamelle et petites attentions sont prévues, avec accès aux sentiers et au lac.

Offrez à votre chien une nuit dans le plus grand château en bois rond du monde ! Séjournez au Fairmont Le Château Montebello et profitez d’un cadre prestigieux et chaleureux. Votre chien y est accueilli avec des commodités adaptées, et un sentier de 4,7 km permet de partir en promenade directement sur place. À noter que les animaux ne sont pas admis dans certains espaces intérieurs, comme les restaurants, les bars, les piscines et le centre sportif.

Les amateurs de plein air trouveront également leur bonheur dans certains campings comme le Camping Montagnard à Camping Saint-André-Avellin ou Camping La Pinède.

Certains hébergements insolites accueillent aussi les chiens, notamment le Domaine Lockbow, le Flotel Petite Nation et les Trailside Cabins.

Enfin, plusieurs chalets en Petite Nation acceptent les chiens, comme le Chalet des Rosiers, Le Petit Bonheur ou encore Le chalet Grosleau. Et ce n’est là qu’un aperçu des possibilités.