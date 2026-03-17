Partir avec pitou pour un séjour qui a du chien
Préparer son escapade avec son ami à quatre pattes
Avant de partir, quelques vérifications s’imposent. Plusieurs établissements acceptent les chiens en Petite Nation, mais les conditions peuvent varier. Taille de l’animal, nombre de chiens autorisés, frais supplémentaires ou accès restreint à certains espaces, mieux vaut valider à l’avance.
Côté préparation, rien de compliqué. On apporte l’essentiel, un bol d’eau, des sacs pour les besoins, une laisse solide et une serviette pour les retours plus boueux. Ces petits gestes font toute la différence pour garder les lieux accueillants pour tous.
Prendre une pause gourmande… avec son chien
Depuis peu, les chiens sont admis sur les terrasses au Québec, ce qui ouvre encore plus de possibilités. Tant qu’ils restent en laisse, au sol et qu’ils ne dérangent pas, il est possible de profiter d’un bon repas sans laisser son compagnon à l’écart.
En Petite Nation, certains arrêts valent le détour.
Du côté de Val-des-Bois, la charmante crèmerie Babines – Tartes et crème glacée sert même des sandwichs glacés pour chiens. Profitez de la terrasse en pleine nature pour savourer une pause gourmande, pendant que votre compagnon se régale lui aussi. Des bols d’eau fraîche sont également disponibles pour le garder bien hydraté.
Le Kokocafé propose un abreuvoir accessible, tandis que Chocomotive offre un cornet spécialement conçu pour les chiens. De quoi combiner plaisir et détente, ensemble.
Dormir en Petite Nation avec son chien
Plusieurs hébergements facilitent les séjours avec animaux, et certains vont même plus loin en proposant des attentions particulières.
À l’Auberge Couleurs de France, le forfait « escapade avec pitou » permet de profiter de la nature sans compromis. Couverture, gamelle et petites attentions sont prévues, avec accès aux sentiers et au lac.
Offrez à votre chien une nuit dans le plus grand château en bois rond du monde ! Séjournez au Fairmont Le Château Montebello et profitez d’un cadre prestigieux et chaleureux. Votre chien y est accueilli avec des commodités adaptées, et un sentier de 4,7 km permet de partir en promenade directement sur place. À noter que les animaux ne sont pas admis dans certains espaces intérieurs, comme les restaurants, les bars, les piscines et le centre sportif.
Les amateurs de plein air trouveront également leur bonheur dans certains campings comme le Camping Montagnard à Camping Saint-André-Avellin ou Camping La Pinède.
Certains hébergements insolites accueillent aussi les chiens, notamment le Domaine Lockbow, le Flotel Petite Nation et les Trailside Cabins.
Enfin, plusieurs chalets en Petite Nation acceptent les chiens, comme le Chalet des Rosiers, Le Petit Bonheur ou encore Le chalet Grosleau. Et ce n’est là qu’un aperçu des possibilités.
Randonner avec son chien
Les amateurs de marche seront bien servis. Le Parc des Montagnes Noires, à Ripon, offre plus de 20 km de sentiers accessibles avec un chien en laisse. Belvédères, points de vue et aires de repos rendent l’expérience agréable, peu importe la saison.
Le sentier Iroquois mène à un belvédère offrant une vue saisissante sur des chutes spectaculaires. Du côté du Parc régional de la forêt Bowman, les amateurs de plein air peuvent aussi profiter d’un vaste territoire, reconnu notamment pour ses parois d’escalade et ses paysages impressionnants.
Les bonnes pratiques pour rester les bienvenus
Voyager avec son chien, c’est aussi adopter de bons réflexes. On garde son compagnon en laisse dans les zones partagées, on ramasse ses besoins et on respecte la signalisation en place.
Il est aussi important de rester attentif à la faune. Un animal sauvage peut vite capter l’attention d’un chien, mieux vaut donc garder le contrôle en tout temps.
Ces gestes simples permettent de préserver l’équilibre des lieux et de maintenir une offre ouverte aux chiens en Petite Nation.