Pour une promenade sportive
Randonnez au rythme des couleurs
Les sentiers de randonnée en Petite Nation prennent des allures de cartes postales à l’automne. Enfilez vos bottes et partez à la conquête des panoramas flamboyants du Parc des Montagnes Noires de Ripon, de la Réserve écologique de la Forêt-la-Blanche, du Parc régional de la forêt Bowman ou de La Route des Zingues. Des belvédères spectaculaires, une nature vibrante et des sentiers pour tous les niveaux vous attendent. Marcher devient ici une véritable promenade sauvage!
L’escalade en pleine saison des couleurs
Envie de grimper? Les parois rocheuses de Bowman et de Notre-Dame-de-Bonsecours offrent un décor spectaculaire aux grimpeurs, qu’ils soient débutants ou aguerris. L’école d’escalade de l’Outaouais y propose des formations et des sorties encadrées, en toute sécurité. L’automne, avec son air frais et ses paysages grandioses, crée des conditions parfaites pour s’initier ou se dépasser en escalade. Pour planifier vos prochaines sorties, jetez un œil au tout nouveau guide Escalade Petite-Nation — une précieuse ressource pour découvrir les parois de la vallée de la Petite-Nation. Que vous soyez grimpeur aguerri ou tout nouveau passionné, ce guide vous accompagnera vers de nouveaux sommets.
Dévalez les sentiers en vélo de montagne
Enfourchez votre vélo et partez à la découverte des sentiers sinueux et colorés de Petite Nation. Que ce soit au Parc des Montagnes Noires ou à Montebello vélo de montagne, les parcours de vélo de montagne vous promettent du défi, de l’adrénaline… et des vues imprenables. À cette saison, chaque virage devient une explosion de couleurs.
👉 L’automne est parfait pour rouler, découvrez tous les parcours vélo.
Pagayez avec Échappée Bleue
L’automne est aussi un moment magique pour glisser sur l’eau. Avec Échappée Bleue, venez vous pratiquer sur le Lac Viceroy ou sur la rivière Petite Nation en planche à pagaie, dans une atmosphère calme et brumeuse. Encadrée par des passionnés, cette activité permet d’allier sport, contemplation et connexion à la nature. Une expérience douce, mais vivifiante, parfaite pour les amants de l’eau et les esprits aventureux.
Des événements sportifs à ne pas manquer cet automne
Course en couleurs
Saint-André-Avellin
6 septembre 2025
Place à la bonne humeur et à l’éclat de couleurs! La Course en couleurs de Saint-André-Avellin est une activité familiale ouverte à tous, peu importe l’âge ou le niveau. Que vous choisissiez de marcher ou courir 2,5, 5 ou 10 km, préparez-vous à traverser des stations festives où vous serez aspergés de poudre colorée! Un événement où le plaisir prime sur la performance, parfait pour bouger en gang et repartir avec le sourire arc-en-ciel.
Parcours on court
Papineauville
20 septembre 2025
Déjà la troisième édition pour Parcours, on court, une course à obstacles familiale qui se tiendra dans les sentiers boisés derrière l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau. L’événement promet une journée dynamique, sportive et surtout amusante, autant pour les jeunes que pour les adultes! En plus des parcours principaux, une zone a été pensée spécialement pour les tout-petits de 0 à 5 ans. Une belle façon de bouger ensemble dans un cadre sécuritaire et stimulant, en profitant de l’automne en Petite Nation!
Festival vélo de montagne
Montebello vélo de montagne, 392, rue Notre-Dame, Montebello
26 et 28 septembre 2025
Événement familial pour tous les niveaux de cyclistes sur des sentiers majestueux!