Pour une promenade sportive

L’escalade en pleine saison des couleurs

Envie de grimper? Les parois rocheuses de Bowman et de Notre-Dame-de-Bonsecours offrent un décor spectaculaire aux grimpeurs, qu’ils soient débutants ou aguerris. L’école d’escalade de l’Outaouais y propose des formations et des sorties encadrées, en toute sécurité. L’automne, avec son air frais et ses paysages grandioses, crée des conditions parfaites pour s’initier ou se dépasser en escalade. Pour planifier vos prochaines sorties, jetez un œil au tout nouveau guide Escalade Petite-Nation — une précieuse ressource pour découvrir les parois de la vallée de la Petite-Nation. Que vous soyez grimpeur aguerri ou tout nouveau passionné, ce guide vous accompagnera vers de nouveaux sommets.