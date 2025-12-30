Promenade hivernale : le traîneau à chiens, une aventure authentique
La Meute Tanwen
Une aventure sportive
Lac-Simon
La Meute Tanwen, c’est une expérience authentique pour les amoureux des chiens et du plein air. Ici, le traîneau à chiens est un vrai sport, une aventure où l’on fait corps avec sa meute en dévalant les sentiers. Après plus de 20 ans d’expérience, la priorité reste la relation de confiance avec les chiens et les clients, dans un cadre intime et personnalisé. Cet hiver, découvrez la Randonnée des Terres Sacrées, un nouveau circuit d’une journée vers le lac Dosch, avec lunch local autour du feu. Une formule demi-journée permettra aussi aux familles de vivre la magie du traîneau, même avec de jeunes enfants ou des aînés. En attendant leur tour, les visiteurs peuvent relaxer au coin du feu ou déguster un café et des produits locaux dans le nouvel espace convivial. À la Meute Tanwen, chaque sortie devient une immersion sincère dans l’univers des chiens et de la nature.
Chiens de traîneau Gatineau Sled Dogs
Une aventure authentique
Saint-Sixte
Chiens de traîneau Gatineau Sled Dogs vous invite à vivre une aventure unique et immersive dans la vallée de la rivière Saint-Sixte. Que vous soyez en famille, en couple ou entre amis, cette expérience chaleureuse est adaptée à tous, des tout-petits aux grands-parents. Partez pour une randonnée guidée d’une heure où vous serez confortablement installé dans un traîneau toboggan.
Les couples apprécieront l’intimité de l’expérience, parfaite pour des moments romantiques, même pour une demande en mariage. Après la balade, prenez le temps de remercier les chiens, discuter avec les guides et immortaliser ces souvenirs en photo. La vallée, avec ses paysages enneigés et bucoliques, est idéale pour déconnecter et se ressourcer. Prolongez ce moment magique autour d’un feu de camp, en savourant un chocolat chaud ou en essayant les raquettes et la glissade. Ouvert 7 jours sur 7, Chiens de traîneau Gatineau Sled Dogs vous promet une aventure mémorable.
La Meute du Wendigo
Une expérience immersive
Lac-des-Plages
La Meute du Wendigo offre une aventure inoubliable, que vous soyez en famille, entre amis ou en couple. Chaque excursion est privée et adaptée aux envies et au niveau des participants pour une expérience sur mesure en pleine nature. Deux formules sont proposées : une demi-journée de 3 heures ou une journée complète de 6 heures, incluant une immersion avec les chiens et un moment de détente dans un refuge rustique chauffé au poêle à bois. En basse saison, des sorties d’une heure sont aussi offertes. Vous parcourrez forêts, collines et plans d’eau dans un décor spectaculaire avec vue sur le lac des Plages. Entre les traces de cerfs, de castors ou de coyotes, la faune se dévoile au fil du sentier. Accompagné d’un guide passionné d’écologie, vivez une expérience unique où aventure et nature ne font qu’un.
Kenauk Nature
Une escapade hivernale en famille
Notre-Dame-de-Bonsecours
À la recherche d’une expérience authentique pour votre famille ?
Kenauk Nature, vous propose une aventure unique en traîneau à chiens au cœur de ses 65 000 acres de forêt protégée. En collaboration avec Dtour Tremblant, venez découvrir l’art ancestral du traîneau à chiens tout en profitant des majestueux paysages enneigés de Kenauk.
Deux options s’offrent à vous : l’Expérience Authentique, une randonnée d’1h15 où vous parcourrez près de 12 km de sentiers, ou le forfait Coureur des Bois, une aventure de 2 heures pour les plus téméraires, vous permettant d’explorer plus en profondeur ce vaste territoire sauvage. Accompagnés de votre musher, Jean Le Trappeur, et de ses chiens exceptionnels, vous plongerez au cœur de la nature, tout en découvrant le mode de vie des trappeurs.
Aventure Outaouais
Une aventure tout inclus au départ de Gatineau
Cet hiver, partez pour une expérience unique avec l’excursion ultime en traîneau à chiens proposée par Aventure Outaouais. Profitez d’une heure épique où votre musher s’occupera de tout, vous offrant une aventure inoubliable. En plus, vous découvrirez une impressionnante chute d’eau lors d’une visite guidée, à pied ou en raquettes. Ce forfait tout inclus comprend le transport gratuit depuis Ottawa et Gatineau, ainsi que des collations et du chocolat chaud pour vous réchauffer. C’est l’occasion idéale de cocher une expérience sur votre liste de souhaits hivernale !
L’expérience de traîneau à chiens en Petite Nation vous promet une aventure authentique qui vous reconnectera avec la nature. Ce sport ancestral, mêlant vitesse, tranquillité et beauté naturelle, est une activité à ne pas manquer cet hiver. Vivez une évasion hivernale mémorable en découvrant ces paysages magnifiques tout en créant des souvenirs impérissables. Prêts à enfiler vos bottes et à partir à l’aventure ?