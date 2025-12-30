Chiens de traîneau Gatineau Sled Dogs

Une aventure authentique

Saint-Sixte

Chiens de traîneau Gatineau Sled Dogs vous invite à vivre une aventure unique et immersive dans la vallée de la rivière Saint-Sixte. Que vous soyez en famille, en couple ou entre amis, cette expérience chaleureuse est adaptée à tous, des tout-petits aux grands-parents. Partez pour une randonnée guidée d’une heure où vous serez confortablement installé dans un traîneau toboggan.

Les couples apprécieront l’intimité de l’expérience, parfaite pour des moments romantiques, même pour une demande en mariage. Après la balade, prenez le temps de remercier les chiens, discuter avec les guides et immortaliser ces souvenirs en photo. La vallée, avec ses paysages enneigés et bucoliques, est idéale pour déconnecter et se ressourcer. Prolongez ce moment magique autour d’un feu de camp, en savourant un chocolat chaud ou en essayant les raquettes et la glissade. Ouvert 7 jours sur 7, Chiens de traîneau Gatineau Sled Dogs vous promet une aventure mémorable.

ctgatineausd.com