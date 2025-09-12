Dormir autrement cet automne
Immersion nature et sensations douces
Pour ceux et celles qui souhaitent se reconnecter à eux-mêmes tout en profitant du calme automnal, le Centre de vie (Enr. 273195) est un incontournable. Ici, on combine hébergement confortable, alimentation santé (avec trois repas), jeûnes ou cures de jus, sentiers forestiers et accès à un sauna apaisant. En bonus : une clinique de soins holistiques vous attend pour une expérience complète de mieux-être. Cet automne, bénéficiez de 50 $ de rabais sur votre deuxième nuitée, en septembre et octobre. Une escapade régénérante en plein cœur de la nature.
De son côté, la Base de plein air Air-Eau-Bois(Enr. 608160) propose des hébergements insolites en forêt, accessibles même en automne. Que vous optiez pour un refuge rustique ou une yourte, vous serez entouré de paysages sauvages, propices aux longues randonnées et aux veillées au coin du feu. C’est le point de départ idéal pour un week-end d’activités en plein air.
Aventures animalières et séjours thématiques
Le Parc Oméga (Enr. 627542 et 193410), bien connu pour ses safaris au cœur de la faune canadienne, innove encore cet automne avec une expérience unique : les chalets des loups arctiques. Trois chalets panoramiques ont été réaménagés pour offrir une proximité inédite avec ces majestueux animaux. Pour prolonger l’expérience, le parc propose le forfait feu de camp valide du 4 septembre au 1er novembre, du jeudi au samedi, pour les séjours de deux nuits minimum. Cette offre inclut des nuitées à prix réduit, un accès à Oniro, le parcours nocturne en forêt pour une soirée magique, ainsi qu’un panier gourmand composé d’un kit pour soupe à l’oignon gratinée et d’un poêlon de S’mores à partager. Une formule parfaite pour savourer l’automne dans toute sa splendeur, entre nature, chaleur et émerveillement.
Séjours tout confort, ambiance prestige
Pour une touche de luxe dans un décor rustique, direction le mythique Fairmont Le Château Montebello (Enr. 528485). Réputé comme le plus grand château en bois rond au monde, cet établissement de renom vous accueille dans un cadre enchanteur, idéal pour savourer l’automne en toute élégance. Entre les feux de foyer, les soins au spa, la gastronomie raffinée et les sentiers à explorer, c’est une destination de choix pour une escapade romantique ou une pause bien méritée.
Dans un registre tout aussi charmant, l’Auberge Couleurs de France (Enr. 193200) surplombe le Petit lac Preston. Son ambiance chaleureuse, ses chambres confortables et ses repas aux accents français en font une option parfaite pour vivre l’automne dans une atmosphère intime et accueillante.
Chalets et maisons de vacances en pleine nature
Vous préférez l’autonomie d’un chalet pour profiter de l’automne à votre rythme? Plusieurs options s’offrent à vous en Petite Nation.
Le Chalet PUR, (Enr. 268984) niché au cœur de la forêt, propose une ambiance moderne et épurée avec un design axé sur la détente. Parfait pour une retraite paisible en couple ou entre amis.
Pour les familles, le Chalet Famille au grand air (Enr. 301984) est un choix tout indiqué. Son environnement calme, ses équipements complets et son accès facile à la nature en font une base confortable pour des journées de jeux en plein air et de soirées près du foyer.
Quant à Horizon sur le lac (Enr. 321270), c’est une résidence touristique haut de gamme située au bord de l’eau. Sa grande terrasse et ses grandes fenêtres permettent de contempler les couleurs d’automne sans quitter son pyjama. Idéal pour ralentir le rythme et profiter du moment présent.
Camper jusqu’aux premières gelées
Qui a dit que le camping était réservé à l’été? Au Domaine Lockbow (Enr. 628318), l’ambiance automnale est au rendez-vous jusqu’aux premières gelées. On y campe dans un décor spectaculaire, tout près des chutes Lockbow, joyau naturel du site. Le grondement apaisant de l’eau, les sentiers bordés de feuillage flamboyant et l’atmosphère paisible de l’arrière-saison créent une expérience immersive en nature. C’est l’endroit rêvé pour prolonger les plaisirs simples du camping, loin des foules estivales. Et pourquoi ne pas en profiter pour découvrir l’une de nos trois Sépaq, chacune avec sa propre vocation? Découvrez-les ici.
Planifiez votre automne
En Petite Nation, l’automne est une invitation à ralentir, à respirer, à profiter. Quelle que soit l’expérience recherchée, il y a un hébergement qui saura répondre à vos attentes. Laissez-vous inspirer par la saison, réservez tôt… et revenez sur terre.
Et ce n’est qu’un aperçu! D’autres hébergements vous attendent ici
Texte rédigé par Martine Caron, agente de développement touristique à la MRC de Papineau.
2025-07-20