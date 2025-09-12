Dormir autrement cet automne

Immersion nature et sensations douces

Pour ceux et celles qui souhaitent se reconnecter à eux-mêmes tout en profitant du calme automnal, le Centre de vie (Enr. 273195) est un incontournable. Ici, on combine hébergement confortable, alimentation santé (avec trois repas), jeûnes ou cures de jus, sentiers forestiers et accès à un sauna apaisant. En bonus : une clinique de soins holistiques vous attend pour une expérience complète de mieux-être. Cet automne, bénéficiez de 50 $ de rabais sur votre deuxième nuitée, en septembre et octobre. Une escapade régénérante en plein cœur de la nature.

De son côté, la Base de plein air Air-Eau-Bois(Enr. 608160) propose des hébergements insolites en forêt, accessibles même en automne. Que vous optiez pour un refuge rustique ou une yourte, vous serez entouré de paysages sauvages, propices aux longues randonnées et aux veillées au coin du feu. C’est le point de départ idéal pour un week-end d’activités en plein air.