Pour une promenade culturelle
Découvrez l’histoire d’ici, où que vous soyez.
En Petite Nation, la culture se découvre aussi à distance. À travers 24 capsules captivantes, explorez le passé de la région, des Weskarinis aux « gosseux » d’aujourd’hui. Pour aller plus loin, une série de 79 vidéos, réparties en 12 thématiques, propose une immersion dans les histoires et savoir-faire des vallées de la Petite Nation et de la Lièvre.
Des circuits historiques à découvrir
Plusieurs circuits et sentiers d’interprétation invitent à découvrir le territoire autrement. Dans le cadre d’une grande randonnée sur La Route des Zingues à Duhamel, découvrez l’histoire et la géologie de ce vaste territoire. Plusieurs villages propose des circuits patrimoniaux, un arrêt incontournable est sans aucun doute le nouveau Sentier Singer innauguré en 2025, le sentier vous invite à marcher là où passait autrefois le chemin de fer de la Thurso Nation Valley Railway (TNVR), ce parcours propose une immersion dans le patrimoine industriel de la région, à travers une série de panneaux d’interprétation
Des centres d’expositions et musées
Envie de ralentir, peu importe la météo ? Les musées et centres d’exposition en Petite Nation ouvrent la porte à des découvertes riches et accessibles. Au lieu historique national du Manoir-Papineau, plongez dans l’univers de Louis-Joseph Papineau et laissez-vous guider à travers son quotidien. À Saint-André-Avellin, le Musée des Pionniers fait revivre le passé à travers objets, photos et machines d’époque. Du côté du Centre d’exposition Napoléon-Bourassa, les œuvres se renouvellent au fil des saisons, tandis que La Fouinerie met en valeur le savoir-faire local. À Plaisance, le Centre d’art populaire du Québec dévoile des créations authentiques signées par des artistes du Québec
Des galeries et ateliers d’artistes
Chaque porte ouverte mène vers un univers différent. On entre, on observe, on échange parfois. Derrière chaque œuvre, il y a une démarche, un parcours, une passion. Ce sont souvent ces rencontres, simples et vraies, qui marquent le plus. Avant de vous déplacer, pensez à vérifier les heures d’ouverture ou à prendre rendez-vous. Carole Lavigne, artiste peintre, propose des œuvres inspirées de la nature, empreintes de lumière et d’émotion. À l’atelier de Juan Manuel Vásquez, chaque tableau devient une exploration sensible de l’âme, où couleurs et formes s’expriment avec poésie. Envie d’en voir plus ? Partez à la découverte des boutiques et ateliers.
À Montebello, découvrez Marie-Jeanne Potelle, artisane-ébéniste spécialisée en tournage sur bois. Du côté de La Shed Qui Tourne, la céramiste Suzanne Ryan façonne des pièces dans une ambiance chaleureuse et créative.
Un parcours culturel nocturne au Parc Oméga
Pour votre promenade culturelle, une escale au Parc Oméga vaut le détour. C’est ici qu’ouvre Oniro, ce parcours pédestre nocturne imaginé par l’artiste Michel Lemieux. Sur un sentier d’environ un kilomètre, 17 tableaux lumineux et sonores prennent vie dans la forêt, racontant le périple d’Oniro, un jeune loup séparé de sa meute. Projection, musique originale et voix de conteurs (dont Guylaine Tremblay, Vincent‑Guillaume Otis et d’autres visages québécois familiers) transforment la nuit en une balade poétique et immersive, à la fois familiale et contemplative.
Envie de passer de l’observation à la création ?
Laissez parler votre créativité
L’Atelier Galerie d’art Solart offre des formations en céramique et en sculpture, avec un accompagnement personnalisé. Chez Wööl – Emporium de laine, les techniques textiles se découvrent à travers des ateliers immersifs. À Thurso, le Studio Libérez vos couleurs propose aussi des activités pour explorer sa créativité, dans un esprit libre et accessible.
L’art au détour du chemin
Ce qui surprend, c’est que la culture ne se limite pas aux salles d’exposition, elle se découvre aussi à l’extérieur, avec l’art public. À Val-des-Bois, une fresque murale saisissante, réalisée à la canette par Maria-Rosa Szychowska, raconte l’histoire de la rivière du Lièvre, du barrage Highfall et de la drave d’autrefois. À Ripon, le symposium Ensemble naturellement a donné naissance à un parcours artistique à ciel ouvert, où huit œuvres s’intègrent au paysage et se découvrent librement, au fil des saisons.
Prendre le temps
La promenade culturelle invite à ralentir et savourer l’instant. À Saint-André-Avellin, Kîsisam pâtisserie est un lieu vivant où la culture autochtone s’exprime à travers des saveurs boréales uniques, entre traditions et créations contemporaines, dans une ambiance chaleureuse et rassembleuse.
Une autre façon de découvrir la région
Explorer la culture en Petite Nation, ce n’est pas cocher des cases. C’est se laisser guider, accepter de ne pas tout voir et apprécier chaque arrêt pour ce qu’il est. Une promenade culturelle, c’est une suite de petites découvertes qui donnent envie de revenir.
On vous envoie promener… autrement.
Les événements culturels à mettre à votre agenda
La réputation de notre trame événementielle culturelle n’est plus à faire. En toute saison, elle se distingue par sa richesse et sa diversité. Festivals, événements et spectacles font vibrer nos communautés et bonifient l’expérience des visiteurs qui séjournent chez nous.
Les salles de spectacles
Que vous ayez envie d’une grande salle, d’un bar country chaleureux ou d’un café bohème, il y a toujours un lieu où sortir en Petite Nation. À la Salle Desjardins, Les Productions Les 2 Vallées misent sur l’humour et la musique avec des artistes bien connus. Le St-André propose des hommages et accueille des têtes d’affiche de la scène québécoise. Le Bankeur fait vibrer la scène punk, tandis que la Coopérative Place du marché anime vos vendredis avec ses 5 à 7 et ses événements ponctuels.
Centre d’exposition Napoléon-Bourassa
548, rue Notre-Dame. Montebello
Présentée du 7 mars au 24 mai 2026 au Centre d’exposition Napoléon-Bourassa/Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau, l’exposition Ce qui frémit de Caroline Boileau réunit sculptures performatives, aquarelles et livres d’artistes. Entrée libre.
L’art pop en folie
276, rue Desjardins, Plaisance
du 15 au 17 mai 2026
Le Centre d’art populaire du Québec vous invite à L’art pop en folie, un rendez-vous vibrant dédié à l’art populaire d’ici. Découvrez des œuvres uniques, rencontrez les artistes et plongez dans leur univers grâce à des démonstrations et ateliers participatifs. Entrée libre.
Horaire
Vendredi 16 h à 19 h
Samedi 9 h à 17 h
Dimanche 9 h à 16 h
À ne pas manquer
Tout le week-end, prenez part au gossage d’une cup collective avec le Club des Massigosseu. Séance de dédicace avec Adrien Levasseur pour son roman Le quêteux au Québec
Samedi et dimanche
• Atelier textile avec Dominique Ehrmann, 12 h à 16 h
• Gossage de cup, 10 h à 16 h
Samedi
• Initiation à la peinture en canette avec Phil Landry, 14 h à 16 h
148 en Folie !
Le long de la route 148
Samedi 16 mai 2026
La route 148 se transforme en la plus grande vente de garage de l’année, un paradis pour les amateurs de trouvailles.
4e exposition printanière Guindon
1072, route 321 Nord, Saint-André-Avellin
6 et 7 juin 2026 de 13h à 16h
Artiste aquarelliste. Les thèmes de ses œuvres illustrent des scènes bucoliques, des paysages champêtres et des lieux poétiques de son environnement, façonnés par son imaginaire et ses émotions.
Autres dates à retenir:
37e exposition champêtre estivale 1er au 9 août 2026 de 13h à 16h.
14e exposition automnale 9-10 et 11 octobre 2026 de 13h à 16h.
Art pour tous
Parc Henri Bourassa, 277, carré Sainte-Angélique, Papineauville
13 et 14 juin 2026
Art pour tous met en lumière les artistes-peintres émergents de la région en Petite Nation. Venez découvrir le talent et la créativité de 50 artistes réunis pour l’occasion. Des ateliers destinés aux jeunes enfants seront également offerts, pour une sortie inspirante à vivre en famille.
Expositions de voitures
Chromes étincelants, moteurs ronronnants, parfum de nostalgie. Sous le soleil d’été, les voitures anciennes alignées attirent tous les regards. En Petite Nation, expositions et rassemblements vous feront découvrir modèles d’époque, bolides rutilants et camions imposants, dans une ambiance festive. Connaisseur, nostalgique ou curieux, venez admirer ces légendes mécaniques cet été.
Spectacles dans nos parcs
Cet été, en Petite Nation, la musique prend vie au cœur de nos plus beaux parcs. Dans une ambiance intime, nos municipalités proposent une programmation variée qui plaira autant aux amateurs de musique qu’aux amoureux du plein air. Que vous soyez résident ou de passage, ces concerts gratuits offrent une belle occasion de découvrir des artistes talentueux et de savourer pleinement la saison estivale.
Festival DU.O
44, rue Florimont, Montpellier
du 3 au 5 juillet 2026
Festival des arts vivants ateliers et soirée de performance
Concours de labours de Notre-Dame-de-la-Salette
26 septembre 2026
Événement annuel rassemblant des laboureurs de tous âges provenant de la région, de la province du Québec et de la province de l’Ontario. C’est un événement familial qui met en vedette l’agriculture.
Laissez-vous surprendre !