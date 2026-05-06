Pour une promenade culturelle

L’art pop en folie

276, rue Desjardins, Plaisance

du 15 au 17 mai 2026

Le Centre d’art populaire du Québec vous invite à L’art pop en folie, un rendez-vous vibrant dédié à l’art populaire d’ici. Découvrez des œuvres uniques, rencontrez les artistes et plongez dans leur univers grâce à des démonstrations et ateliers participatifs. Entrée libre.

Horaire

Vendredi 16 h à 19 h

Samedi 9 h à 17 h

Dimanche 9 h à 16 h

À ne pas manquer

Tout le week-end, prenez part au gossage d’une cup collective avec le Club des Massigosseu. Séance de dédicace avec Adrien Levasseur pour son roman Le quêteux au Québec

Samedi et dimanche

• Atelier textile avec Dominique Ehrmann, 12 h à 16 h

• Gossage de cup, 10 h à 16 h

Samedi

• Initiation à la peinture en canette avec Phil Landry, 14 h à 16 h