Marchés, cafés et bonnes tables

Les marchés publics, les cafés, les pâtisseries et les bonnes tables complètent naturellement cette découverte des saveurs. Que l’on cherche un souper mémorable, une douceur pour l’après midi ou quelques provisions à rapporter à la maison, les possibilités ne manquent pas.

La Petite-Monnaie, la monnaie locale

Enfin, l’expérience gourmande en Petite Nation prend une couleur bien particulière avec la Petite-Monnaie. Cette monnaie locale, acceptée dans plus de 125 commerces, permet de faire circuler autrement la richesse du territoire. Utiliser la Petite-Monnaie, c’est poser un geste concret pour encourager les commerces d’ici, tout en profitant d’un avantage immédiat de de 5%!