Mise à jour : 10 mai 2026
Partez à la découverte des saveurs en Petite Nation
Les asperges, premiers trésors du printemps
La saison débute notamment avec les asperges, un produit attendu avec enthousiasme. Récoltées sur une courte période, elles marquent l’arrivée des beaux jours et donnent envie de cuisiner simplement. En Petite Nation, plusieurs fermes maraîchères en cultivent, et la Ferme coopérative Agricola est un bel endroit pour les découvrir. L’expérience va même plus loin avec son festival de l’asperge, le dimanche 7 juin 2026, qui met ce légume de saison à l’honneur dans une ambiance conviviale. Sur place, on peut aussi enrichir la visite en empruntant leur excursion autoguidée, une belle façon de relier agriculture, découverte et plein air.
L’autocueillette et les petits fruits de l’été
Puis viennent les petits fruits, qui ajoutent une touche colorée aux escapades estivales. Selon le moment de la saison, on peut partir à la recherche de fraises, bleuets et même de citrouilles ! L’autocueillette de fraises du Domaine Mont-Vézeau mérite le détour, reconnue pour la qualité de ses fruits et l’expérience agréable offerte aux visiteurs. La ferme Saint-Houblon avec sa fraisière et sa cueillette de citrouille, vous charmera ainsi que la Ferme Oréflore et sa bleuetière, sont des arrêts parfaits pour remplir son panier tout en profitant d’un moment dehors. Les samedis matin, la crêperie Oréflore ajoute une touche gourmande à la visite avec de savoureuses crêpes préparées à partir du blé de La Fille du Boulanger, cultivé et moulu localement sur le chemin Meunier. Des sorties qui plaisent autant aux familles qu’aux visiteurs de passage. Avant de partir, mieux vaut vérifier la disponibilité des récoltes.
Une halte gourmande chez les producteurs
La Promenade Gourmande , c’est aussi l’occasion de faire le plein de produits de qualité directement chez les producteurs. Pour celles et ceux qui cherchent du bœuf nourri à l’herbe, la Ferme Brylee mérite un arrêt. Sa sandwicherie du samedi offre une raison de plus de s’y attarder, le temps d’un repas simple, savoureux et bien ancré dans le terroir. Avec son coin pique-nique champêtre, l’endroit invite à ralentir un peu et à profiter du moment.
Les kiosques à la ferme, au rythme des récoltes
Tout au long de l’été, les kiosques à la ferme permettent également de cuisiner au rythme des saisons. On y trouve une belle variété de légumes frais, souvent récoltés le jour même. Des lieux comme la Ferme La Récolte ou la Ferme Vianney et Marguerite Turcot illustrent bien cette proximité entre la terre et l’assiette. On s’y arrête pour acheter quelques produits, mais aussi pour mieux sentir le pouls agricole de la région.
Les saveurs du terroir dans le verre
Pour poursuivre l’exploration, les vignobles et cidreries ajoutent une autre dimension à la découverte. En Petite Nation, ces arrêts permettent de goûter le territoire dans le verre, tout en profitant de paysages inspirants. Le Verger Croque Pomme et le Vignoble Ste-Angélique font partie des belles adresses. Il est même possible de vivre l’expérience en tour organisé de la Route des vins et cidres, avec Aventure Outaouais pour une sortie sans souci qui combine dégustation et découverte.
Le savoir-faire gourmand des Maîtres de Montebello
On y découvre des artisans de grand savoir-faire qui travaillent la matière avec précision, passion et créativité. De Chocomotive, économusée du chocolat, à La Belle Pâtissière, les haltes proposées invitent à prendre le temps, à échanger avec ces artisans et à découvrir des créations façonnées avec soin et caractère.
Petites douceurs et arrêts gourmands
Et parce que l’été rime aussi avec plaisirs simples, il faut bien laisser une place aux pauses sucrées, aux crèmes glacées et aux casse croûtes. La Fromagerie Montebello propose une formule gourmande bien appréciée, avec un casse-croûte qui met en valeur les fromages de la maison. Pour une envie de dessert, Babine attire l’attention avec ses tartes artisanales et sa crème glacée molle enrobée de chocolat belge. Ce sont de petites escales qui s’intègrent parfaitement à une journée sur la route.
Marchés, cafés et bonnes tables
Les marchés publics, les cafés, les pâtisseries et les bonnes tables complètent naturellement cette découverte des saveurs. Que l’on cherche un souper mémorable, une douceur pour l’après midi ou quelques provisions à rapporter à la maison, les possibilités ne manquent pas.
La Petite-Monnaie, la monnaie locale
Enfin, l’expérience gourmande en Petite Nation prend une couleur bien particulière avec la Petite-Monnaie. Cette monnaie locale, acceptée dans plus de 125 commerces, permet de faire circuler autrement la richesse du territoire. Utiliser la Petite-Monnaie, c’est poser un geste concret pour encourager les commerces d’ici, tout en profitant d’un avantage immédiat de de 5%!
Une promenade gourmande à savourer tout l’été
Cet été, la promenade gourmande propose donc bien plus qu’une suite d’arrêts. Elle invite à découvrir en Petite Nation à travers ses saveurs, ses récoltes, ses artisans et ses rencontres. Une façon simple, savoureuse et profondément locale de profiter de la saison.
Les événements gourmands à mettre à votre agenda
La réputation de notre trame événementielle n’est plus à faire. En toute saison, festivals et rendez-vous gourmands animent nos villages, mettant en valeur les saveurs locales et le savoir-faire d’ici. Une belle façon de découvrir, savourer et rencontrer ceux qui nourrissent la région.
Festival de l’asperge
Ferme Agricola, 502 route 323, Papineauville
Dimanche 7 juin 2026
Venez passer une journée à la Ferme Agricola, rencontrer des producteurs et productrices de l’Outaouais, célébrer l’agriculture saisonnière de proximité et bien sûr, faire le plein des meilleures asperges du monde.
FestiFraîches
Domaine du Mont-Vézeau, 365, route 321, Ripon
du 15 et 16 août 2026
C’est le plus grand rendez-vous festif des fraises et des framboises au Québec, qui se déroule entre autres au Domaine Mont-Vézeau. L’idée est simple : la saison des petits fruits se prolonge, et les fraises d’automne, une variété encore méconnue, méritent d’être célébrées.
Le Bal des Citrouilles
Ripon
10 et 11 octobre 2026
Profitez de la fête des récoltes de Ripon, notamment à la Place du marché. Véritable institution, le Bal des citrouilles s’impose comme un rendez-vous familial incontournable.
Fête des semences de la Petite-Nation
378 C rue Papineau, Papineauville
Samedi 23 janvier 2027
Venez découvrir et discuter avec des semenciers, des entreprises agricoles et des artisans québécois. C’est l’endroit idéal pour vous procurer vos semences et une diversité de produits horticoles. Vous aurez la chance d’enrichir vos connaissances grâce à notre programme de conférences et ateliers pratiques.