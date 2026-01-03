Une fin de semaine entre amis
Pour une expérience rustique, cap sur le Parc des Montagnes Noires de Ripon. Avec ses refuges nichés au cœur d’un vaste territoire forestier, c’est le paradis des amateurs de plein air : ski de fond, ski hok, raquette, fatbike et même glissade en luge autrichienne. Fous rires garantis ! Vous pourrez même y louer tout l’équipement nécessaire pour un séjour sans tracas.
Le vendredi soir, commencez votre escapade à la Coopérative Place du Marché de Ripon. Ambiance décontractée, menu bistro et spectacles variés : c’est l’endroit idéal pour se mettre dans l’ambiance du week-end.
Pour une touche d’aventure, laissez-vous tenter par le SUP des glaces avec Échappée Bleue. Guidés par Marine Diez, vous glisserez sur les eaux partiellement gelées de la rivière de la Petite Nation, entourés de paysages d’hiver à couper le souffle. Une expérience à la fois douce, vivifiante et inoubliable à partager entre amis.
Et pour vivre l’hiver autrement, partez à l’aventure en traîneau à chiens, ces passionnés vous feront découvrir l’univers fascinant du mushing, entre complicité avec les chiens et paysages enneigés à perte de vue. Une activité authentique et enivrante, parfaite pour renforcer les liens et savourer la magie de l’hiver en Petite Nation.
Le lendemain, laissez libre cours à votre créativité à l’Atelier Galerie d’art Solart. L’artiste pluridisciplinaire Michelle Lemire y propose des ateliers d’initiation au tournage de l’argile, un souvenir unique à rapporter. Sa galerie regorge de bijoux, bols et théières de collection, de véritables œuvres d’art à découvrir. Et pour prolonger la magie, un détour par La Destination de Noël ravira les amoureux des fêtes avec ses créations artisanales et son ambiance féérique.
Enfin, pour un repas entre amis, plusieurs restaurants à Saint-André-Avellin vous accueillent avec des menus savoureux et une atmosphère conviviale : Le Café du Bistrot, Au Vieux Chaudron et La Toquade, réputée pour ses déjeuners décadents et son accueil chaleureux.
Une promenade qui fait du bien
Que vous soyez du type aventure, cocooning ou créativité, une fin de semaine entre amis en Petite Nation, c’est la promesse de moments vrais et de rires partagés dans un décor naturel d’une beauté apaisante.
On vous envoie promener entre amis et surtout, revenez sur terre. 💚