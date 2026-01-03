Une fin de semaine entre amis

Pour une expérience rustique, cap sur le Parc des Montagnes Noires de Ripon. Avec ses refuges nichés au cœur d’un vaste territoire forestier, c’est le paradis des amateurs de plein air : ski de fond, ski hok, raquette, fatbike et même glissade en luge autrichienne. Fous rires garantis ! Vous pourrez même y louer tout l’équipement nécessaire pour un séjour sans tracas.

Le vendredi soir, commencez votre escapade à la Coopérative Place du Marché de Ripon. Ambiance décontractée, menu bistro et spectacles variés : c’est l’endroit idéal pour se mettre dans l’ambiance du week-end.