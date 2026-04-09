Mise à jour: 2026-01-23
Des événements sportifs pour vous surpasser
RX1 Nation Tour
Saint-André-Avellin
25 avril 2026
Le RX1 Nation Tour fait escale à Saint-André-Avellin pour une journée placée sous le signe de l’adrénaline et du dépassement de soi. Athlètes aguerris et amateurs motivés sont invités à relever des défis physiques exigeants dans une ambiance électrisante. Une compétition rassembleuse, portée par l’énergie du public et l’esprit d’équipe.
Raid Pulse
Val-des-Bois
13 juin 2026
Le Raid Pulse célèbre déjà son 25e anniversaire! Cette course d’aventure en plein air vous donne rendez-vous à Val-des-Bois, un coin de pays reconnu pour la richesse de ses lacs, ses sentiers en forêt et son décor à la fois boisé et montagneux. Un véritable terrain de jeu pour les amateurs d’aventure!
Au programme : un raid multisport combinant vélo de montagne, trekking, canot ou kayak, sans oublier l’orientation à l’aide de carte et boussole. Deux formats sont proposés : un parcours de 8 heures pour les plus audacieux, et un parcours de 3 heures, parfait pour les débutants ou pour une sortie familiale hors du commun.
TYPC Ripon Fun Run – Journée gratuite de course en sentier
Ripon
Samedi 1er août 2026
Le TYPC Galoping Crew revient au Parc des Montagnes Noires de Ripon pour une journée de course en sentier qui mise sur le plaisir plutôt que la performance! Cette course non chronométrée invite chacun à relever son propre défi, sans pression. L’ambiance est conviviale, l’inscription est gratuite et les sentiers sont magnifiques. Que demander de plus? Une belle occasion de bouger en nature, seul, entre amis ou en famille.
La Traversée du lac Simon
Duhamel/Lac-Simon
8 août 2026
Plongez dans l’action avec cet événement estival emblématique! La Traversée du lac Simon accueille nageurs amateurs et professionnels pour un défi en eau libre dans le magnifique décor du lac Simon. Que vous veniez pour nager ou encourager les participants, l’ambiance est garantie.
Triathlon de la Petite-monnaie
Ripon
23 août 2026
Envie de vous dépasser dans un décor enchanteur? Le Triathlon de la Petite-monnaie vous propose un parcours sprint à la fois accessible, stimulant et festif : 800 m de nage dans les eaux claires du lac Viceroy, 20 km de vélo à travers les paysages champêtres de Ripon, puis 5 km de course à pied. Que vous participiez en solo ou en équipe, l’ambiance conviviale sera au rendez-vous! Les fonds amassés soutiennent la monnaie locale la Petite-monnaie. Vive la santé, le sport et… l’achat local ! Places limitées.
Course en couleurs
Saint-André-Avellin
5 septembre 2026
Place à la bonne humeur et à l’éclat de couleurs! La Course en couleurs de Saint-André-Avellin est une activité familiale ouverte à tous, peu importe l’âge ou le niveau. Que vous choisissiez de marcher ou courir 2,5, 5 ou 10 km, préparez-vous à traverser des stations festives où vous serez aspergés de poudre colorée! Un événement où le plaisir prime sur la performance, parfait pour bouger en gang et repartir avec le sourire arc-en-ciel.
Parcours on court
Papineauville
19 septembre 2026
Course à obstacles familiale qui se tiendra dans les sentiers boisés derrière l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau. L’événement promet une journée dynamique, sportive et surtout amusante, autant pour les jeunes que pour les adultes! En plus des parcours principaux, une zone a été pensée spécialement pour les tout-petits de 0 à 5 ans. Une belle façon de bouger ensemble dans un cadre sécuritaire et stimulant, en profitant de l’automne en Petite Nation!
Festival du vélo de montagne de Montebello
Montebello vélo de montagne, 392, rue Notre-Dame, Montebello
25 au 27 septembre 2026
Cet événement annuel vise à célébrer ce sport en pleine croissance et à promouvoir le magnifique réseau de sentiers de Montebello Vélo de Montagne en offrant des activités diverses accessibles à tous les niveaux de cyclistes. Le festival se démarque en combinant le sport et la culture dans une ambiance festive afin d’attirer un public plus large.
Marathon Canadien de ski
5 au 7 février 2027
Que vous soyez skieur aguerri ou amateur de plein air, vous pouvez choisir une distance entre 15 km et 160 km à parcourir sur des pistes classiques soigneusement damées. Cette aventure hivernale traverse des paysages spectaculaires et enchanteurs, dans une ambiance chaleureuse et inclusive. Une expérience sportive inoubliable à vivre en solo, en famille ou entre amis!
Festival du Fatbike de Montebello
Montebello vélo de montagne, 392, rue Notre-Dame, Montebello
26 au 28 février 2027
Un incontournable pour les amateurs de fatbike!
Que vous soyez débutant ou expert, profitez de l’incroyable réseau de sentiers hivernaux de Montebello Vélo de Montagne pour une expérience unique. Les plus audacieux relèveront le Défi Fat Papineau, une boucle légendaire de plus de 15 kilomètres, déjà célèbre parmi les passionnés. Une aventure à ne pas manquer!
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Relevez le défi… en Petite Nation!
Peu importe votre niveau ou vos motivations, les courses d’aventure en Petite Nation sont une occasion unique de bouger, de célébrer la nature et de vivre des moments forts en émotions. Que ce soit sur l’eau, sur les sentiers, à pied, en ski ou à vélo, chaque événement est une invitation à sortir, s’amuser et se surpasser… ensemble. Alors, prêt à chausser vos espadrilles?
Texte rédigé par Martine Caron, agente de développement touristique à la MRC de Papineau.