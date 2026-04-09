Raid Pulse

Val-des-Bois

13 juin 2026

Le Raid Pulse célèbre déjà son 25e anniversaire! Cette course d’aventure en plein air vous donne rendez-vous à Val-des-Bois, un coin de pays reconnu pour la richesse de ses lacs, ses sentiers en forêt et son décor à la fois boisé et montagneux. Un véritable terrain de jeu pour les amateurs d’aventure!

Au programme : un raid multisport combinant vélo de montagne, trekking, canot ou kayak, sans oublier l’orientation à l’aide de carte et boussole. Deux formats sont proposés : un parcours de 8 heures pour les plus audacieux, et un parcours de 3 heures, parfait pour les débutants ou pour une sortie familiale hors du commun.