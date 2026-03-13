Petite Nation en fête, c'est 4 jours de festivités
Du 12 au 15 août 2026, Thurso vibre au rythme de la musique
Thurso accueille Petite Nation en fête, quatre jours de spectacles, d’animation et de découvertes gourmandes dans une ambiance conviviale. Au fil des ans, l’événement est devenu un rendez-vous estival attendu, où musique, cuisine de rue et activités familiales se rencontrent.
Une ambiance festive pour petits et grands
Petite Nation en fête, c’est bien plus qu’une série de concerts. Sur le site, une foule d’animations permet de profiter de l’événement. Jeux géants, structures gonflables et espaces familiaux créent un environnement accueillant où chacun peut trouver son plaisir.
La zone de camions de rue fait aussi partie des attraits appréciés des visiteurs. On y découvre une variété de saveurs, souvent inspirées de produits locaux. Entre deux spectacles, c’est l’endroit parfait pour partager un repas.
L’ambiance reflète bien l’esprit de la région, chaleureuse, simple et rassembleuse. Des festivaliers de partout s’y retrouvent pour en profiter.
Une programmation musicale qui rassemble
L’édition 2026 propose une programmation variée qui met en valeur plusieurs artistes marquants de la scène musicale québécoise.
Le mercredi 12 août, les festivités s’ouvrent avec Classe Moyenne et Roxane Bruneau, deux artistes qui promettent une soirée dynamique pour lancer le festival.
Le jeudi 13 août, la scène accueille Jay Scøtt et Souldia, deux voix bien présentes sur la scène actuelle, chacun avec son univers musical.
Le vendredi 14 août, place au rock avec France D’Amour, figure incontournable de la musique québécoise, suivie de JF Pauzé, qui présentera les chansons de son premier album solo en plus de revisiter quelques succès bien connus des Cowboys Fringants.
Le samedi 15 août débute avec KPop Demon Hunters – Le Spectacle, une production énergique pensée pour les jeunes. En soirée, l’ambiance devient résolument festive avec Lendemain de veille et Francis Degrandpré, qui feront chanter et danser la foule sous le ciel d’été.
Une programmation qui promet !
Une expérience à vivre de près
Pour profiter des spectacles autrement, le festival propose aussi une zone VIP près de la grande scène. Elle offre une vue privilégiée sur les concerts ainsi que quelques avantages, dont un accès rapide au bar, une terrasse réservée et des installations plus confortables.
Cette formule permet de vivre les spectacles au cœur de l’action dans un espace plus exclusif. Les places étant limitées, les billets sont rapidement prisés.
Un rendez-vous incontournable cet été
Petite Nation en fête contribue à animer la saison estivale dans la région. Que l’on vienne assister à un spectacle ou simplement profiter de l’ambiance, l’événement offre une belle occasion de célébrer l’été en Petite Nation.