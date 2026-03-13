Une ambiance festive pour petits et grands

Petite Nation en fête, c’est bien plus qu’une série de concerts. Sur le site, une foule d’animations permet de profiter de l’événement. Jeux géants, structures gonflables et espaces familiaux créent un environnement accueillant où chacun peut trouver son plaisir.

La zone de camions de rue fait aussi partie des attraits appréciés des visiteurs. On y découvre une variété de saveurs, souvent inspirées de produits locaux. Entre deux spectacles, c’est l’endroit parfait pour partager un repas.

L’ambiance reflète bien l’esprit de la région, chaleureuse, simple et rassembleuse. Des festivaliers de partout s’y retrouvent pour en profiter.