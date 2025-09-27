×

27 septembre 2025

Des restaurants pour un souper inoubliable

Savourez l’instant, vivez l’expérience

Réputée pour ses paysages pittoresques et son ambiance sereine, En Petite Nation offre un décor qui se prête parfaitement à une escapade gastronomique. Que vous souhaitiez surprendre votre moitié ou partager une soirée exceptionnelle entre amis, voici une sélection de restaurants qui sauront transformer un simple repas en une expérience mémorable. Chacun de ces établissements marie une cuisine exquise à un cadre enchanteur, idéal pour nourrir la complicité et créer de précieux souvenirs.

Souche-i

485, rue Notre Dame, Montebello

Un mariage audacieux entre cuisine asiatique et bières locales

Dans une maison centenaire empreinte de charme, Souche-i propose une expérience culinaire unique où se croisent les saveurs asiatiques et les bières de microbrasserie. En plus de sa carte alléchante, l’établissement propose un service traiteur, un chef à domicile et des soirées thématiques. Produits locaux, assiettes créatives et ambiance conviviale sont au rendez-vous pour une sortie délicieusement originale.

souche-i.ca

Le Café du Bistrot

198, rue Principale, Saint-André-Avellin

Cuisine évolutive dans une ambiance décontractée

Le Café du Bistrot séduit par son savant mélange de tradition et de créativité. Dans une atmosphère conviviale, on y savoure une cuisine évolutive inspirée des produits locaux et des saisons. Du menu Table d’hôte raffiné à la pizza cuite au feu de bois, chaque assiette met en valeur la fraîcheur et le goût. La carte des vins bien pensée complète à merveille l’expérience. Une adresse à découvrir absolument

cafedubistrot.com

Chez Séb, buvette gourmande

44, rue Principale, Chénéville

Un havre de douceur pour les amoureux

Chez Séb est un petit bijou gastronomique en plein cœur de Chénéville. Le duo Sébastien et Simon réinvente la cuisine saison après saison avec des plats inventifs, accessibles et délicieux. Dans une ambiance conviviale, chaque assiette met en valeur la richesse des produits locaux. Parfait pour un tête-à-tête ou un moment gourmand à partager.

chezseb.ca

 

Restaurant le Napoléon, Bistronomie Québécoise

489, rue Notre-Dame, Montebello

Une institution culinaire en Petite Nation

Le Napoléon est une véritable institution en Petite Nation. Ce restaurant bistronomique séduit par son élégance, son ambiance feutrée et sa cuisine créative inspirée du terroir québécois. Chaque plat est une œuvre sensorielle, parfaite pour un souper romantique ou une grande occasion. Une adresse qui marie tradition et audace avec brio.

restaurantnapoleon.ca

 

Le Nymark

Fairmont Le Château Montebello, 392, rue Notre-Dame, Montebello

Un hommage aux racines culinaires du Québec

Inspiré de l’histoire de Victor Nymark, ce restaurant situé dans le célèbre Château Montebello rend hommage à la cuisine québécoise en la mariant aux techniques d’aujourd’hui. Produits du terroir, durabilité, vins biologiques canadiens et ambiance Art déco : tout est réuni pour un souper qui allie élégance et identité.

Un peu d’histoire : Il y a 100 ans Victor Nymark arrivait au Québec

fairmont.fr/montebello/dining/nymark/

 

Auberge Couleurs de France

212, chemin des Jonquilles, Duhamel

L’alliance parfaite entre gastronomie française et cadre idyllique

L’Auberge Couleurs de France vous transporte en France, le temps d’un repas romantique dans un décor champêtre et chaleureux. Savourez une cuisine raffinée, élaborée à partir de produits frais et locaux: magret de canard accompagnés de légumes de saison, suivi d’une tartelette fraise basilic. Profitez de la vue imprenable sur le Petit lac Preston et d’un service attentionné qui rendra votre soirée inoubliable.

aubergecouleursdefrance.com/restaurant/

OmegaBon

399. route 323 Nord, Montebello

Gastronomie au Cœur de la Nature

OmegaBon offre une expérience unique où nature et gastronomie se rencontrent. Situé à la Maison du parc (secteur 2) au Parc Oméga, vous pouvez y savourer un repas tout en observant la faune. C’est un choix parfait pour les couples qui apprécient la nature et une cuisine inventive. Profitez d’une ambiance sereine et des délices culinaires au cœur de la beauté sauvage canadienne.

omegabon.ca

 

 

Que vous soyez à la recherche d’une cuisine raffinée, d’un cadre enchanteur, ou d’une expérience culinaire unique, Petite Nation a tout ce qu’il faut pour une escapade inoubliable. Chaque restaurant offre une atmosphère et des saveurs qui nourriront la complicité et créeront des souvenirs mémorables. Planifiez votre souper  et laissez-vous séduire par la gastronomie en Petite Nation.
