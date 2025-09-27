Des restaurants pour un souper inoubliable
Souche-i
485, rue Notre Dame, Montebello
Un mariage audacieux entre cuisine asiatique et bières locales
Dans une maison centenaire empreinte de charme, Souche-i propose une expérience culinaire unique où se croisent les saveurs asiatiques et les bières de microbrasserie. En plus de sa carte alléchante, l’établissement propose un service traiteur, un chef à domicile et des soirées thématiques. Produits locaux, assiettes créatives et ambiance conviviale sont au rendez-vous pour une sortie délicieusement originale.
Le Café du Bistrot
198, rue Principale, Saint-André-Avellin
Cuisine évolutive dans une ambiance décontractée
Le Café du Bistrot séduit par son savant mélange de tradition et de créativité. Dans une atmosphère conviviale, on y savoure une cuisine évolutive inspirée des produits locaux et des saisons. Du menu Table d’hôte raffiné à la pizza cuite au feu de bois, chaque assiette met en valeur la fraîcheur et le goût. La carte des vins bien pensée complète à merveille l’expérience. Une adresse à découvrir absolument
Chez Séb, buvette gourmande
44, rue Principale, Chénéville
Un havre de douceur pour les amoureux
Chez Séb est un petit bijou gastronomique en plein cœur de Chénéville. Le duo Sébastien et Simon réinvente la cuisine saison après saison avec des plats inventifs, accessibles et délicieux. Dans une ambiance conviviale, chaque assiette met en valeur la richesse des produits locaux. Parfait pour un tête-à-tête ou un moment gourmand à partager.
Restaurant le Napoléon, Bistronomie Québécoise
489, rue Notre-Dame, Montebello
Le Nymark
Fairmont Le Château Montebello, 392, rue Notre-Dame, Montebello
Un hommage aux racines culinaires du Québec
Inspiré de l’histoire de Victor Nymark, ce restaurant situé dans le célèbre Château Montebello rend hommage à la cuisine québécoise en la mariant aux techniques d’aujourd’hui. Produits du terroir, durabilité, vins biologiques canadiens et ambiance Art déco : tout est réuni pour un souper qui allie élégance et identité.
Un peu d’histoire : Il y a 100 ans Victor Nymark arrivait au Québec
fairmont.fr/montebello/dining/nymark/
Auberge Couleurs de France
212, chemin des Jonquilles, Duhamel
L’alliance parfaite entre gastronomie française et cadre idyllique
L’Auberge Couleurs de France vous transporte en France, le temps d’un repas romantique dans un décor champêtre et chaleureux. Savourez une cuisine raffinée, élaborée à partir de produits frais et locaux: magret de canard accompagnés de légumes de saison, suivi d’une tartelette fraise basilic. Profitez de la vue imprenable sur le Petit lac Preston et d’un service attentionné qui rendra votre soirée inoubliable.
OmegaBon
399. route 323 Nord, Montebello
Gastronomie au Cœur de la Nature
OmegaBon offre une expérience unique où nature et gastronomie se rencontrent. Situé à la Maison du parc (secteur 2) au Parc Oméga, vous pouvez y savourer un repas tout en observant la faune. C’est un choix parfait pour les couples qui apprécient la nature et une cuisine inventive. Profitez d’une ambiance sereine et des délices culinaires au cœur de la beauté sauvage canadienne.