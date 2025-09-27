Le Nymark

Fairmont Le Château Montebello, 392, rue Notre-Dame, Montebello

Un hommage aux racines culinaires du Québec

Inspiré de l’histoire de Victor Nymark, ce restaurant situé dans le célèbre Château Montebello rend hommage à la cuisine québécoise en la mariant aux techniques d’aujourd’hui. Produits du terroir, durabilité, vins biologiques canadiens et ambiance Art déco : tout est réuni pour un souper qui allie élégance et identité.

Un peu d’histoire : Il y a 100 ans Victor Nymark arrivait au Québec

fairmont.fr/montebello/dining/nymark/