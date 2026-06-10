11 juin 2026
À la découverte des meilleurs casse-croûtes et crèmeries
Val-des-Bois : le royaume des saveurs simples et délicieuses!
Casse-Croûte Chez Paul, Le Roi des Patates, le nom dit tout et leur accueil chaleureux vous mettra tout de suite à l’aise. Le personnel est super sympathique et n’hésite pas à vous appeler par votre petit nom, voici une belle touche personnelle! Pour une autre option tout aussi alléchante, La Fringale, vous propose un délicieux poulet frit croustillant, une poutine généreuse, ainsi que de la pizza et de la lasagne, le tout fait maison !
Terminez votre escapade à Val-des-Bois avec une délicieuse tarte artisanale, de chez Babine. La fromage et bleuets semble être un coup de cœur ou une crème glacée molle onctueuse avec un enrobage au chocolat belge. Un vrai régal! Pour une autre gâterie glacée, le Dépanneur du village est aussi un bar laitier, friand de sandwich à la crème glacée? Il offre une large sélection fait maison.
Notre-Dame-de-la-Salette, un goût d’authenticité !
Le Resto au Coin, cet établissement familial combine à merveille casse-croûte et crèmerie, ce qui en fait un arrêt essentiel dans la région! Profitez de leur grand espace extérieur avec des tables abritées, parfait pour savourer votre repas ou votre dessert, qu’il pleut ou qu’il fait soleil.
Thurso, entre burgers généreux et douceurs artisanales!
Casse-Croûte Aux 3 Gars à Thurso, préparez-vous à déguster des hamburgers généreux et savoureux, sans oublier leurs nombreuses sauces à poutine originales! L’ambiance conviviale et le service rapide sont toujours appréciés des clients! Mais Thurso ne s’arrête pas là, les becs sucrés seront ravis de découvrir la Crèmerie Les Délices d’Alice. Leurs gelatos et sorbets maison de qualité sont une véritable merveille et vous les trouverez sous le même toit que la délicieuse pâtisserie Marie des Anges. Une adresse à ne pas manquer pour les becs sucrés!
Plaisance, un festin de poutines et de crèmes glacées!
C’est impossible de passer par Plaisance sans s’arrêter au Café d’la rivière, ce café crèmerie est célèbre pour ses fresques.
Papineauville, des glaces maison pour tous les goûts!
Les Mignardises Glacées, ici, la crème glacée est une affaire sérieuse. Préparée avec amour, ça se goûte à chaque cuillerée. Et bonne nouvelle pour ceux qui ont des restrictions alimentaires, ils offrent des options sans lactose et sans sucre. Avec sa belle ambiance familiale et ses nombreuses places assises sur une rue tranquille, c’est l’endroit idéal pour une pause gourmande.
Montebello, le paradis du chocolat
Chocomotive, le paradis des douceurs éthiques et exquises. Bien plus qu’une chocolaterie, Chocomotive est une véritable crèmerie où les enrobages chocolatés sont un pur délice de qualité supérieure. Imaginez des crèmes glacées enrobées de chocolat biologique et équitable, préparé avec seulement trois ingrédients : du chocolat, du sucre et du cacao certifiés. Une gâterie responsable et absolument savoureuse.
Fassett et la cantine vedette de l’Outaouais
Casse-Croûte au Casseau, si vous cherchez une cantine de qualité, ne cherchez plus. Le Casseau attire une clientèle fidèle grâce à sa nourriture savoureuse. En 2024, Noovoi moi l’a même classée comme : La meilleure cantine à découvrir cet été en Outaouais, rien de moins!
Saint-André-Avellin, un accueil chaleureux et des options pour tous!
Casse-Croûte La Dame de Coeur, votre première halte gourmande à Saint-André-Avellin. Situé à l’entrée du village, cet incontournable est souvent cité comme le meilleur ‘stand à patate’ du coin. Et cerise sur le gâteau, ils offrent la livraison.
Si vous avez des restrictions alimentaires, La Bouchée Double est votre destination de choix ! Que vous soyez sans gluten ou keto, vous trouverez de quoi vous régaler.
Installée dans une charmante maison rénovée, la Crèmerie 321 vous propose une grande variété de délices glacés dans une ambiance accueillante. Petits et grands y trouveront leur compte pour une pause gourmande réussie
Lac-Simon, pour une vue imprenable sur le lac
Avec sa vue magnifique sur le lac, la Terrasse l’Intersection est l’endroit idéal pour savourer leur plat le plus populaire : la poutine ! Reconnue pour sa sauce savoureuse et ses frites croustillantes, elle est généreuse et authentique.
Duhamel, pour les amateurs de saveurs fumées !
Envie d’un voyage gustatif en Louisiane? Carbo Barbecue est l’adresse parfaite pour les amateurs de viandes fumées! Leur brisket est particulièrement apprécié, et avec les options à emporter et congelées, vous pouvez en profiter où et quand vous voulez.
Notre-Dame-de-la-Paix et Lac-des-Plages : les arrêts gourmands à découvrir
Du côté de Notre-Dame-de-la-Paix, difficile de résister à une halte à la Crèmerie Café Notre-Dame. On y savoure des crèmes glacées faites maison préparées avec soin, parfaites pour se rafraîchir lors des chaudes journées d’été. L’endroit propose également cafés, collations et douceurs dans une ambiance chaleureuse qui invite à prendre son temps.
Juste à côté, le nouveau Food Truck Le Gourmet attire déjà les amateurs de bonne bouffe avec son menu gourmand et ses saveurs réconfortantes. Une belle option pour un repas rapide avant de poursuivre la découverte de la région.
À quelques kilomètres de là, au Camping Lac-des-Plages, le Food Truck ajoute une touche gourmande aux vacances. Avec ses classiques revisités qui plaisent autant aux petits qu’aux grands, il devient rapidement un arrêt incontournable après une journée à la plage, ou une soirée autour du feu de camp. Une façon simple et savoureuse de profiter pleinement de l’été en Petite Nation.
Alors, prêt pour ce tour gourmand en Petite Nation?
Pour vous aider à planifier votre itinéraire parfait, voici des cartes pratiques recensant tous ces délicieux casse-croûtes et crèmeries
Texte rédigé par Martine Caron, agente de développement touristique à la MRC de Papineau.