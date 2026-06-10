Val-des-Bois : le royaume des saveurs simples et délicieuses!

Casse-Croûte Chez Paul, Le Roi des Patates, le nom dit tout et leur accueil chaleureux vous mettra tout de suite à l’aise. Le personnel est super sympathique et n’hésite pas à vous appeler par votre petit nom, voici une belle touche personnelle! Pour une autre option tout aussi alléchante, La Fringale, vous propose un délicieux poulet frit croustillant, une poutine généreuse, ainsi que de la pizza et de la lasagne, le tout fait maison !

Terminez votre escapade à Val-des-Bois avec une délicieuse tarte artisanale, de chez Babine. La fromage et bleuets semble être un coup de cœur ou une crème glacée molle onctueuse avec un enrobage au chocolat belge. Un vrai régal! Pour une autre gâterie glacée, le Dépanneur du village est aussi un bar laitier, friand de sandwich à la crème glacée? Il offre une large sélection fait maison.

Notre-Dame-de-la-Salette, un goût d’authenticité !

Le Resto au Coin, cet établissement familial combine à merveille casse-croûte et crèmerie, ce qui en fait un arrêt essentiel dans la région! Profitez de leur grand espace extérieur avec des tables abritées, parfait pour savourer votre repas ou votre dessert, qu’il pleut ou qu’il fait soleil.