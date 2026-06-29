×

On vous envoie promener, recevez nos infolettres pour ne rien manquer!

Inscrivez-vous !
Fermer×

Rechercher

Retour aux actualités
29 juin 2026

Suivez-nous sur les routes en Petite Nation cet été

L’été s’annonce riche en découvertes, en rencontres et en belles histoires à partager. 

Cette année, Létycia et Alicia prennent la route comme préposées mobiles à l’information touristique. Leur mission : aller à la rencontre de celles et ceux qui font vibrer notre région, faire découvrir des lieux emblématiques, mettre en lumière des trésors parfois moins connus et vous inspirer pour vos prochaines sorties estivales. 

Tout au long de l’été, elles vous proposeront du contenu original sur les réseaux sociaux de Tourisme Petite Nation : vidéos, entrevues, suggestions d’activités, portraits d’entrepreneurs, idées d’escapades et moments captés sur le terrain. Leur objectif est simple : vous faire découvrir la région autrement, à travers les yeux de deux jeunes femmes curieuses, dynamiques et fières de leur territoire. 

Létycia est de retour cette année comme préposée mobile à l’information touristique et stagiaire en marketing. Après avoir complété une première année au baccalauréat en administration des affaires, profil marketing, elle revient avec encore plus de connaissances en communication numérique. Elle souhaite poursuivre la création de vidéos professionnelles qui donnent la parole aux entrepreneurs et mettent en valeur les attraits de la région. Cette année, elle aimerait aussi ajouter une touche plus légère et amusante avec Alicia, en réalisant des vidéos de style vlog pour montrer les coulisses du travail de préposée à l’information touristique. Sa bonne connaissance du territoire, son dynamisme et son enthousiasme font d’elle une excellente personne pour guider et conseiller les visiteurs. 

Alicia, 18 ans, habite à Ripon et étudie en Techniques de travail social au Cégep de l’Outaouais. En travaillant comme préposée à l’information touristique, elle souhaite apprendre à mieux connaître l’endroit où elle vit depuis toute petite, afin de pouvoir partager ses découvertes avec les visiteurs et les gens d’ici. Curieuse de nature, elle a envie d’explorer de nouveaux lieux, de découvrir des coins qu’elle ne connaît pas encore et de poser un regard neuf sur la région. Son esprit d’équipe et son ouverture lui permettront aussi de collaborer avec Létycia dans une ambiance agréable, créative et inspirante. 

Que vous soyez touriste, résident ou simplement en quête d’idées pour profiter de l’été, suivez Létycia et Alicia sur les routes en Petite Nation. Vous y découvrirez des lieux à explorer, des événements à ne pas manquer, des entrepreneurs passionnés et peut-être même des coins que vous ne connaissiez pas encore. 

 

Explorez la région avec nous cet été sur

TikTok,   Instagram,   Facebook,   Toutube
Ou revisitez cette page!

Une sortie gourmande Chez Seb à Chénéville

Létycia et Alicia était de passage chez Chez Seb pour découvrir leur tout nouveau lounge et goûter à quatre délicieuses entrées du menu.

Envie de connaître leurs coups de cœur? Regardez la vidéo et laissez-vous inspirer pour votre prochaine sortie gourmande et vivre l’expérience !

Sur place, les visiteurs peuvent profiter de :

  • Hébergement sur place
  • Plage privée
  • Spa et espaces de détente
  • Salles de réception pour événements
  • Panorama exceptionnel sur la nature environnante

Que ce soit pour un mariage, une retraite corporative, un événement privé ou une escapade en groupe, le Manoir Montpellier propose une expérience mémorable dans un environnement chaleureux et enchanteur.

Découvrez ce joyau en Petite Nation

Chez Seb

Une escapade d’exception au Manoir Montpellier

Niché sur les rives du magnifique lac Viceroy, le Manoir Montpellier offre un cadre unique où nature, élégance et tranquillité se rencontrent. Dans cette vidéo, Létycia, préposée à l’information touristique, part à la rencontre des propriétaires, Angelica et Christophe, qui nous font découvrir leur domaine et les nombreuses possibilités qu’il offre.

Sur place, les visiteurs peuvent profiter de :

  • Hébergement sur place
  • Plage privée
  • Spa et espaces de détente
  • Salles de réception pour événements
  • Panorama exceptionnel sur la nature environnante

Que ce soit pour un mariage, une retraite corporative, un événement privé ou une escapade en groupe, le Manoir Montpellier propose une expérience mémorable dans un environnement chaleureux et enchanteur.

Découvrez ce joyau en Petite Nation

Manoir Montpellier

Une escale culturelle au Centre d’exposition Napoléon-Bourassa

Découvrez le Centre d’exposition Napoléon-Bourassa, à Montebello, un lieu où l’art, l’histoire et le patrimoine se rencontrent dans un décor exceptionnel.

Dans cette vidéo, Létycia, préposée à l’information touristique, rencontre Émilie, directrice du Centre, qui nous présente la toute nouvelle exposition 12 pack, présentée du 6 juin au 6 septembre. Elle nous fait également découvrir La Fouinerie, la boutique du Centre, où il est possible de dénicher des créations, des objets d’art et des trouvailles uniques.

Véritable incontournable pour les amateurs d’art, les curieux et les visiteurs en quête d’une activité culturelle inspirante, le Centre d’exposition Napoléon-Bourassa mérite une place dans votre itinéraire estival en Petite Nation.

Ajoutez cette escale culturelle à votre prochaine sortie!

Centre d’exposition Napoléon-Bourassa

Le Motel du Lac Simon fait peau neuve

Lors de l’inauguration officielle, Létycia, préposée à l’information touristique, a eu le plaisir de rencontrer deux des trois copropriétaires du Motel du Lac Simon.

Établissement emblématique de la région depuis plus de 50 ans, ce motel de 17 chambres a récemment été rénové afin d’offrir aux visiteurs un séjour alliant confort, simplicité et proximité avec la nature. Ses chambres et suites modernisées, son accueil chaleureux et son emplacement stratégique en font un excellent point de départ pour découvrir les trésors en Petite Nation.

Que ce soit pour profiter des plages, des activités de plein air, des pistes cyclables ou encore des sentiers de motoneige en hiver, le Motel du Lac Simon vous accueille pour une escapade mémorable au cœur de la région.

Motel du Lac Simon

Comment bien utiliser le site de Tourisme Petite Nation

Vous cherchez une façon simple et rapide de trouver les meilleures activités à faire, les événements à venir ou les restaurants à découvrir en Petite Nation?

Dans cette première capsule, Paul-André David, préfet de la MRC de Papineau, pose à Létycia des questions que plusieurs visiteurs et citoyens se posent lorsqu’ils planifient une sortie dans la région. Ensemble, ils explorent le site officiel de Tourisme Petite Nation et vous montrent comment naviguer facilement pour organiser vos activités.

Au programme :

  • Trouver les événements à venir
  • Repérer les restaurants de la région
  • Découvrir les activités familiales et les attraits touristiques
  • Mieux utiliser les outils disponibles sur le site pour planifier vos sorties

Cette capsule répond à quelques questions fréquentes, mais nous voulons aussi connaître les vôtres! Laissez vos questions en commentaire. Elles pourraient être abordées dans une prochaine capsule.