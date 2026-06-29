L’été s’annonce riche en découvertes, en rencontres et en belles histoires à partager.

Cette année, Létycia et Alicia prennent la route comme préposées mobiles à l’information touristique. Leur mission : aller à la rencontre de celles et ceux qui font vibrer notre région, faire découvrir des lieux emblématiques, mettre en lumière des trésors parfois moins connus et vous inspirer pour vos prochaines sorties estivales.

Tout au long de l’été, elles vous proposeront du contenu original sur les réseaux sociaux de Tourisme Petite Nation : vidéos, entrevues, suggestions d’activités, portraits d’entrepreneurs, idées d’escapades et moments captés sur le terrain. Leur objectif est simple : vous faire découvrir la région autrement, à travers les yeux de deux jeunes femmes curieuses, dynamiques et fières de leur territoire.

Létycia est de retour cette année comme préposée mobile à l’information touristique et stagiaire en marketing. Après avoir complété une première année au baccalauréat en administration des affaires, profil marketing, elle revient avec encore plus de connaissances en communication numérique. Elle souhaite poursuivre la création de vidéos professionnelles qui donnent la parole aux entrepreneurs et mettent en valeur les attraits de la région. Cette année, elle aimerait aussi ajouter une touche plus légère et amusante avec Alicia, en réalisant des vidéos de style vlog pour montrer les coulisses du travail de préposée à l’information touristique. Sa bonne connaissance du territoire, son dynamisme et son enthousiasme font d’elle une excellente personne pour guider et conseiller les visiteurs.

Alicia, 18 ans, habite à Ripon et étudie en Techniques de travail social au Cégep de l’Outaouais. En travaillant comme préposée à l’information touristique, elle souhaite apprendre à mieux connaître l’endroit où elle vit depuis toute petite, afin de pouvoir partager ses découvertes avec les visiteurs et les gens d’ici. Curieuse de nature, elle a envie d’explorer de nouveaux lieux, de découvrir des coins qu’elle ne connaît pas encore et de poser un regard neuf sur la région. Son esprit d’équipe et son ouverture lui permettront aussi de collaborer avec Létycia dans une ambiance agréable, créative et inspirante.

Que vous soyez touriste, résident ou simplement en quête d’idées pour profiter de l’été, suivez Létycia et Alicia sur les routes en Petite Nation. Vous y découvrirez des lieux à explorer, des événements à ne pas manquer, des entrepreneurs passionnés et peut-être même des coins que vous ne connaissiez pas encore.

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