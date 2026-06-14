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14 juin 2026
Mise à jour : 25 mai 2026

Fête nationale du Québec 2026

Célébrons ensemble notre Fête nationale!

Citoyens, villégiateurs et visiteurs sont invités à vibrer au rythme de notre culture, de notre histoire et de notre fierté québécoise. Un peu partout en Petite Nation, les festivités prendront vie dans une ambiance conviviale et rassembleuse où musique, animations et traditions seront à l’honneur.
Visitez cette page régulièrement d’ici les 23 et 24 juin afin de découvrir les célébrations prévues en Petite Nation.

Boileau   Bowman   Chénéville   Duhamel  Lac-des-Plages   Lac-Simon   Montebello   Notre-Dame-de-la-Paix/Namur   Papineauville   Plaisance Ripon  Saint-André-Avellin   Thurso

guy-lafleur

Un hommage à une légende d’ici

La Fête nationale du Québec est aussi l’occasion de souligner un thème commémoratif différent chaque année. En 2026, ce thème revêt une signification particulière pour la région puisqu’il souligne le 75e anniversaire de naissance de Guy Lafleur, natif de Thurso et véritable légende du hockey québécois. Reconnu pour son coup de patin élégant, son lancer puissant et son charisme, Guy Lafleur a marqué plusieurs générations. Bien au-delà du hockey, il occupait une place unique dans le cœur des Québécoises et des Québécois. Pour plusieurs, il faisait partie de la famille.

À Thurso

Thurso

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À Boileau

Potluck de la St-Jean

Nous vous invitons pour un potluck à la bonne franquette entre familles, amis, voisins et toutes celles et tous ceux qui souhaitent partager un bon moment dans un magnifique décor.

La pétanque, le terrain de balle, les espaces gazonnés et divers jeux seront à votre disposition. N’hésitez pas à apporter vos passe-temps préférés !

Si vous jouez d’un instrument, vous êtes également les bienvenu(e)s à l’apporter.

Au plaisir de vous y voir !

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À Bowman

bowman

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ff

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À Chénéville

 

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À Duhamel

Duhamel

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À Lac-des-Plages

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À Lac-Simon

La Municipalité de Lac-Simon vous invite à célébrer la Fête nationale du Québec le 24 juin prochain avec une journée d’activités pour toute la famille.

10 h – Messe sous le pavillon au Parc Dragon-du-Lac
544, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Simon

Avec le curé Ronald Beaulne, suivie du mot de la mairesse, de la levée du drapeau et de rafraîchissements.

Dès 12 h – Plage municipale
760, chemin du Tour-du-Lac, Chénéville

  • Cantine mobile sur place
    • DJ G-SIM pour l’ambiance musicale
    • Animation, jeux gonflables et maquillage pour enfants

19 h – Spectacle du chansonnier québécois Yanik Pépin

21 h – Feu de joie
(selon les recommandations du Service de sécurité incendie de Lac-Simon)

Bienvenue à tous.
Apportez vos chaises ainsi que vos rafraîchissements préférés.

Bonne Fête nationale !

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À Montebello

Montebello

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À Notre-Dame-de-la-Paix/Namur

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À Papineauville

Papineauville

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À Plaisance

Plaisance

 

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À Ripon

ripon

 

À Saint-André-Avellin

Saint-André

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