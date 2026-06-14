Mise à jour : 25 mai 2026
Fête nationale du Québec 2026
Un hommage à une légende d’ici
La Fête nationale du Québec est aussi l’occasion de souligner un thème commémoratif différent chaque année. En 2026, ce thème revêt une signification particulière pour la région puisqu’il souligne le 75e anniversaire de naissance de Guy Lafleur, natif de Thurso et véritable légende du hockey québécois. Reconnu pour son coup de patin élégant, son lancer puissant et son charisme, Guy Lafleur a marqué plusieurs générations. Bien au-delà du hockey, il occupait une place unique dans le cœur des Québécoises et des Québécois. Pour plusieurs, il faisait partie de la famille.
À Boileau
Potluck de la St-Jean
Nous vous invitons pour un potluck à la bonne franquette entre familles, amis, voisins et toutes celles et tous ceux qui souhaitent partager un bon moment dans un magnifique décor.
La pétanque, le terrain de balle, les espaces gazonnés et divers jeux seront à votre disposition. N’hésitez pas à apporter vos passe-temps préférés !
Si vous jouez d’un instrument, vous êtes également les bienvenu(e)s à l’apporter.
Au plaisir de vous y voir !
À Lac-Simon
La Municipalité de Lac-Simon vous invite à célébrer la Fête nationale du Québec le 24 juin prochain avec une journée d’activités pour toute la famille.
10 h – Messe sous le pavillon au Parc Dragon-du-Lac
544, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Simon
Avec le curé Ronald Beaulne, suivie du mot de la mairesse, de la levée du drapeau et de rafraîchissements.
Dès 12 h – Plage municipale
760, chemin du Tour-du-Lac, Chénéville
- Cantine mobile sur place
• DJ G-SIM pour l’ambiance musicale
• Animation, jeux gonflables et maquillage pour enfants
19 h – Spectacle du chansonnier québécois Yanik Pépin
21 h – Feu de joie
(selon les recommandations du Service de sécurité incendie de Lac-Simon)
Bienvenue à tous.
Apportez vos chaises ainsi que vos rafraîchissements préférés.
Bonne Fête nationale !
À Notre-Dame-de-la-Paix/Namur