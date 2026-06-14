À Boileau

Potluck de la St-Jean

Nous vous invitons pour un potluck à la bonne franquette entre familles, amis, voisins et toutes celles et tous ceux qui souhaitent partager un bon moment dans un magnifique décor.

La pétanque, le terrain de balle, les espaces gazonnés et divers jeux seront à votre disposition. N’hésitez pas à apporter vos passe-temps préférés !

Si vous jouez d’un instrument, vous êtes également les bienvenu(e)s à l’apporter.

Au plaisir de vous y voir !