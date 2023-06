Un premier Fun jam voit le jour

Quoi : Cet événement des plus rassembleurs et jamais vu sur le territoire accueillera la formation rock et blues Hell on Heels (H&H), avec Judy Ann et ses collègues musiciens de la Petite-Nation, dont Daniel Guindon, Alain Larivière et Frédéric Beaulieu.

Quand : 22 juillet 2023

Où : Patinoire de Montebello