La populaire 148 en Folie revit le samedi 20 mai

Papineauville, le 12 avril 2023 – Encore cette année, la route 148 se transformera en parcours de trouvailles lors de la 148 en Folie qui se déroule le samedi 20 mai dans les Municipalités de Montebello, Notre-Dame-de-Bonsecours, Papineauville, Plaisance, Canton de Lochaber, Thurso, Masson-Angers et Grenville-sur-la-Rouge.

Chacune de ces Municipalités propose différentes activités pour souligner cet événement. Vous pourrez donc suivre cet itinéraire pour effectuer la traversée des villages et secteurs.

Les festivités se tiendront dans le stationnement du Centre sportif Robert-Rochon au 97, rue de l’Arène dans le secteur Masson-Angers à Gatineau. Les gens sont invités à apporter leur table. Pour obtenir des informations supplémentaires, il faut communiquer avec Caroline Morin par Messenger ou par téléphone au 819 664-1164.

Du côté de Thurso, les tables seront aménagées sur le terrain de l’église et du parc. Les citoyens sont invités à s’inscrire auprès de la responsable de la Fabrique, Louise Leblanc, pour vendre leur matériel. Le coût pour réserver une table est fixé à 30 $.

Le coin de la Montée du Gore accueillera les artisans et les producteurs de la Municipalité de Canton de Lochaber. C’est l’occasion idéale pour découvrir leurs produits. Pour obtenir des informations supplémentaires ou réserver un emplacement, il faut téléphoner au 819 985-3291 ou envoyer un courriel à adj@cantonlochaber.ca.

La Municipalité ainsi que les associations de Plaisance organisent plusieurs activités le 20 mai prochain. On retrouve à l’horaire les ventes de garage ainsi que le traditionnel souper spaghetti accompagné de fève au lard, salade et dessert. Les billets se vendent au coût de 20 $ par adulte et de 10 $ pour les enfants de moins de 12 ans. Pour s’en procurer, il faut communiquer avec Laurence au 819 427-8479 ou Nicole au 819 427-6987. Il est possible de louer des tables au coût de 5 $. Pour ce faire, il faut téléphoner à Claude Péloquin au 819 500-7168.

À Papineauville, les festivités se tiendront dans le parc Henri-Bourassa au 277, rue Principale. Un chansonnier viendra y mettre de l’ambiance dès midi. Prévention César sera sur place avec sa cantine et la bibliothèque sera présente avec une dizaine de tables de livres à vendre. Les gens sont invités à s’inscrire pour vendre leur matériel. L’inscription est effectuée auprès de Manon Bélanger de Prévention César par courriel à coordomdj@preventioncesar.ca ou par téléphone au 819 308-1010 poste 102. Le coût de participation est sous forme de don pour l’organisme.

Le terrain de l’église de Montebello accueillera plusieurs tables. Les citoyens sont invités à s’y inscrire gratuitement à developpements@montebello.ca ou par téléphone au 819 423-5123 poste 3410.

Les personnes intéressées à louer une table à Notre-Dame-de-Bonsecours doivent communiquer au bureau municipal au 819 423-5575. Le lieu de la vente reste à déterminer.

Finalement, à Grenville-sur-la-Rouge, les activités se dérouleront au Centre communautaire Campbell au 2710, route 148. Il est possible de louer un espace dans le stationnement au coût de 10$ ainsi que des tables moyennant des coûts supplémentaires. Il faut réserver les tables ainsi que les espaces à l’avance en téléphonant au 819 242-3232 ou en envoyant un message à ca.cccampbell@gmail.com. L’équipe recherche quelqu’un ou un organisme qui aimerait vendre de la nourriture sur place pendant l’événement.

« Depuis près de dix ans, le but de la 148 en Folie est de faire connaître les villages de la 148 en proposant des ventes de garage et différentes activités. Il s’agit d’une activité courue chaque année par plusieurs adeptes, explique l’agente de développement touristique, Martine Caron., En plus, certains organismes en profitent effectuer des campagnes de financement. »

Puisque la route 148 sera envahie de gens désirant obtenir l’objet recherché et faire de multiples trouvailles, nous vous demandons d’être prudents lors de cette fin de semaine. La prudence est de mise.

