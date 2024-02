Le Parc promet une soirée des plus divertissantes avec des activités extérieures, notamment un feu de joie, du patin sur glace (apportez vos patins) et des glissades sur tubes, si les conditions climatiques le permettent. Les visiteurs pourront également découvrir des artisans locaux et leurs produits de l’érable. Des animations telles qu’une activité de godendart et du maquillage pour enfants seront également disponibles. Sur le site, un menu spécial de type « cabane à sucre » sera servi à la Cookerie, sans oublier de la tire d’érable sur neige. De plus, une présentation animalière à l’observatoire des loups sera également offerte aux visiteurs qui souhaiteraient en apprendre davantage sur cet animal emblématique. L’événement se déroulera à la Terre des Pionniers (secteur 11), prévoyez un trajet d’environ 15 minutes en voiture depuis l’admission du Parc.