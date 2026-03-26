Pâques en Petite Nation

Des douceurs à croquer

Les célèbres lapins de Pâques ont envahi la chocolaterie ChocoMotive à Montebello ! Noirs, au lait ou blancs, ils n’attendent que d’être adoptés pour ajouter une touche sucrée à votre table de fête.

Envie d’impressionner vos invités ? Passez chez La Belle Pâtissière ! Découvrez leur création gastronomique « Œuf de Fabergé », un véritable trompe‑l’œil dessert : une élégante combinaison de crème à la vanille et de gelée mangue‑citron, offerte en portion pour deux. Une expérience délicate et raffinée, parfaite pour un brunch de Pâques haut en couleur.

📅 Commande à l’avance, cueillette le 4 avril – quantité limitée !