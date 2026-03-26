Pâques en Petite Nation
Des douceurs à croquer
Les célèbres lapins de Pâques ont envahi la chocolaterie ChocoMotive à Montebello ! Noirs, au lait ou blancs, ils n’attendent que d’être adoptés pour ajouter une touche sucrée à votre table de fête.
Envie d’impressionner vos invités ? Passez chez La Belle Pâtissière ! Découvrez leur création gastronomique « Œuf de Fabergé », un véritable trompe‑l’œil dessert : une élégante combinaison de crème à la vanille et de gelée mangue‑citron, offerte en portion pour deux. Une expérience délicate et raffinée, parfaite pour un brunch de Pâques haut en couleur.
📅 Commande à l’avance, cueillette le 4 avril – quantité limitée !
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Séjour festif au Fairmont Le Château Montebello
Pour une escapade de Pâques en toute élégance, le Forfait Pâques du Fairmont Le Château Montebello (3 – 5 avril) combine chasse aux œufs, activités signatures et plaisirs gourmands dans un décor légendaire.
En famille, à la chasse aux cocos !
Les cloches de Pâques sonneront un peu partout dans la région !
- Marché des Cocos (29 mars, 10 h – 15 h) : grande chasse extérieure, tirages et gourmandises chocolatées à gagner. au Parc régional de la forêt Bowman
- Sentier de Pâques à Val-des-Bois (4 avril) : animation pour toute la famille, inscription requise avant le 26 mars.
- Activités de Pâques à Lac-Simon (4 avril) : maquillage, bricolage, chocolat chaud et surprises de Pâques !
- Chasse aux œufs à Papineauville (6 avril, 10 h – 12 h) : activité gratuite pour petits explorateurs !
Et pour les plus créatifs, le Studio Libérez vos couleurs à Thurso propose un atelier d’aquarelle de Pâques le 4 avril, tandis que le Deuxième chapitre invite les jeunes à une heure du conte magique.