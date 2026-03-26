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26 mars 2026

Pâques en Petite Nation

Petits plaisirs et grandes traditions

Le printemps s’installe doucement en Petite Nation, et avec lui, la magie de Pâques revient colorer nos villages. Que vous soyez amateur de douceurs chocolatées, d’activités familiales ou de découvertes gourmandes, la région regorge d’idées pour célébrer la fête avec style et bonne humeur 🌸🐰

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Des douceurs à croquer

Les célèbres lapins de Pâques ont envahi la chocolaterie ChocoMotive à Montebello ! Noirs, au lait ou blancs, ils n’attendent que d’être adoptés pour ajouter une touche sucrée à votre table de fête.

Envie d’impressionner vos invités ? Passez chez La Belle Pâtissière ! Découvrez leur création gastronomique « Œuf de Fabergé », un véritable trompe‑l’œil dessert : une élégante combinaison de crème à la vanille et de gelée mangue‑citron, offerte en portion pour deux. Une expérience délicate et raffinée, parfaite pour un brunch de Pâques haut en couleur.
📅 Commande à l’avance, cueillette le 4 avril – quantité limitée !

Séjour festif au Fairmont Le Château Montebello

Pour une escapade de Pâques en toute élégance, le Forfait Pâques du Fairmont Le Château Montebello (3 – 5 avril) combine chasse aux œufs, activités signatures et plaisirs gourmands dans un décor légendaire.

En famille, à la chasse aux cocos !

Les cloches de Pâques sonneront un peu partout dans la région !

  • Marché des Cocos (29 mars, 10 h – 15 h) : grande chasse extérieure, tirages et gourmandises chocolatées à gagner.  au Parc régional de la forêt Bowman
  • Sentier de Pâques à Val-des-Bois (4 avril) : animation pour toute la famille, inscription requise avant le 26 mars.
  • Activités de Pâques à Lac-Simon (4 avril) : maquillage, bricolage, chocolat chaud et surprises de Pâques !
  • Chasse aux œufs à Papineauville (6 avril, 10 h – 12 h) : activité gratuite pour petits explorateurs !

Et pour les plus créatifs, le Studio Libérez vos couleurs à Thurso propose un atelier d’aquarelle de Pâques le 4 avril, tandis que le Deuxième chapitre invite les jeunes à une heure du conte magique.

👉 Consultez le calendrier complet des événements pour ne rien manquer !  🐣💛