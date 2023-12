Jardin mystérieux : exposition de Louise Bergeron et Lorie Schinko Vous serez plongés dans un monde fantasmagorique peuplé de personnages aux traits fins et à l’allure espiègle, qui vivent dans un écosystème de sculptures florales et d’habitations tirées des mondes merveilleux de l’enfance. L’univers végétal est constitué d’œuvres créées en laine feutrée par Lorie Schinko. Cette artiste multidisciplinaire dont le travail a été présenté au Canada et à l’étranger dit avoir créé ces sculptures florales pour évacuer la tension vécue cette année à la vue des horreurs se perpétrant en Ukraine. Elle présente également dans cette exposition des toiles où elle met en scènes des personnages en symbiose avec la nature. Pour sa part, Louise Bergeron fabrique des poupées depuis près de 25 ans. Sa maîtrise et son attention aux détails sont remarquables, et elle reste fascinée par l’exploration que permettent les arts textiles. Inspirée tant par un livre, une illustration ou une personne croisée dans la rue que par son monde imaginaire, elle recherche l’équilibre des textures et la juste proportion des éléments décoratifs. Les talents jumelés de ces deux artistes suscitent émerveillement, introspection et harmonie chez le regardeur, faisant de cette exposition une expérience tout indiquée pour le temps des Fêtes.