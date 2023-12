Agrandissement du Centre d’art populaire!

Olivier Favre et Adrien Levasseur ont lancé les travaux de l’agrandissement du Centre d’art populaire.

Sachez qu’en plus d’avoir une salle d’exposition pour accueillir l’ensemble de notre collection de Florent Veilleux, une plus grande place sera faite aux artistes de l’art populaire avec un étage expo-vente en plus de la visite des expositions du Centre. Les expositions temporaires y auront aussi une place.

Adrien Levasseur a confirmé qu’une vingtaine de sculpteurs autodidactes participeront à la deuxième édition du Rendez-vous de l’art populaire à Plaisance du 21 au 23 juin.